İsveç, Rusya'nın Stockholm Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi

İsveç, Rusya'nın Stockholm Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

02.08.2022 12:39
İsveç, Rusya'nın Stockholm Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İsveç, Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından Ukrayna'da öldürülen İsveçli gönüllü savaşçı hakkında yapılan yorumlar üzerine Rusya'nın Stockholm Büyükelçisi Victor Tatarintsev'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İsveç, Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından Ukrayna'da öldürülen İsveçli gönüllü savaşçı hakkında yapılan yorumlar üzerine Rusya'nın Stockholm Büyükelçisi Victor Tatarintsev'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Aftonbladet gazetesindeki haberde, İsveç Dışişleri Bakanlığına çağrılan Rus Büyükelçi Tatarintsev'e, Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan yorumların ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırganlığının kınandığı bildirildi.

Bakanlık konuya ilişkin daha fazla açıklama yapmadı.

Rus Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna'da ölen İsveçli gönüllü savaşçının "ölümü hak ettiği" ifade edilmişti.

İsveç Silahlı Kuvvetleri ile olan sözleşmesine son vererek Ukrayna ordusuna katılan 30'lu yaşlardaki İsveç vatandaşı, geçen ay öldürülmüştü.

YORUMLAR
500
Özdemir: Alternatif tahıl rotaları şart Özdemir: Alternatif tahıl rotaları şart Ukrayna'da yabancı askerlerin sözleşme süreleri uzatıldı Ukrayna'da yabancı askerlerin sözleşme süreleri uzatıldı
Kaynak: AA

Stockholm, Ukrayna, Rusya, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç, Rusya'nın Stockholm Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:58 İYİ Parti GİK üyesi Mehmet Aslan, HDP'yi AK Parti'nin gizli ortağı ilan etti: Büyük Türk Milleti size haddinizi bildirecek
12:20 Caner Özyurtlu'nun Fatih Altaylı'ya verdiği yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu
12:03 İngiltere Premier Lig'de 'hakem' devrimi! VAR konuşmaları paylaşılacak
11:58 Çemişgezek'te dev yılanların savaşı! Birbirlerini yemeye çalıştılar
11:54 Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! 64 sezonda sadece 6 takım şampiyon olabildi
11:36 Türkiye tarihinin en uzun soyadı duyanları şaşkına çeviriyor
11:28 Emre Akbaba'nın performansı Galatasaray yönetimi rahatlattı
11:25 İstanbul'da "Sen benim abimi bitirdin" cinayeti! 19 yaşındaki genç uyuşturucu tartışması sonrası başından vuruldu
11:18 Şifa kaynağı kenger sakızının fiyatı altını yakaladı! 1000 liraya satılıyor
11:14 CHP lideri Kılıçdaroğlu, yüzde 4.4 oy aldığı Erzurum'a 120 milletvekiliyle beraber gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 13:09:22. #1.11#
SON DAKİKA: İsveç, Rusya'nın Stockholm Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement