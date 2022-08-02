Aftonbladet gazetesindeki haberde, İsveç Dışişleri Bakanlığına çağrılan Rus Büyükelçi Tatarintsev'e, Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan yorumların ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırganlığının kınandığı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İsveç, Rusya'nın Stockholm Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı - Son Dakika

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