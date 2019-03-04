İsveç Büyükelçisinden Başkan Büyükerşen'e Ziyaret

Eskişehir'e yeni bir kardeş şehir de İsveç'ten geliyor.

Anadolu ve Osmangazi Üniversiteli öğrenciler ile seminerde buluşan Büyükelçi, Eskişehir ziyaretinde hakkında çok şey duyduğu ve başarılı hayat hikâyesinden etkilendiğini belirttiği Başkan Büyükerşen'i ziyaret etti. Görüşmede uluslararası ilişkilerin halklar düzeyinde daha verimli olacağını düşündüğünü ifade eden Annika Molin Hellgren, "Dış ülkeler ile kardeş şehir olarak bağ kurmanızdan çok etkilendim. İsveç'in Uppsala kenti üniversite ve kültür şehri olarak Eskişehir için iyi bir kardeş şehir olacaktır. Bu konu ile ilgili gerekli girişimleri başlatacağım" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak uluslararası ilişkilere önem verdiklerini ifade eden Başkan Büyükerşen "Dünya'nın dört bir yanından edindiğimiz kardeş şehirler ile kültürel, sanatsal ve sosyal ilişkiler içerisindeyiz. İsveç'ten de bir kardeş şehrimizin olması bizleri oldukça mutlu eder. Ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin yerel yönetimler tarafından kurulan ilişkiler ile daha da güçlendirileceğine inanıyorum" diyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.