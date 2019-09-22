Son Dakika Haberleri: İsveç'de Cammu Keşmir protestosu
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İsveç'de Cammu Keşmir protestosu

1 saat önce

Hindistan yönetiminin Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması kararını protesto etmek için İsveç'in başkenti Stockholm'deki Segels Torg Meydanı'nda gösteri düzenlendi.

Hindistan yönetiminin Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması kararını protesto etmek için İsveç'in başkenti Stockholm'deki Segels Torg Meydanı'nda gösteri düzenlendi.

Keşmir bayrakları taşıyan göstericiler, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi ve politikalarını eleştiren pankartlar açarak Modi karşıtı sloganlar attı.

Gösteride, Cammu Keşmir'de hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Bu arada grup adına basın açıklaması yapan Stockholm Üniversitesi Öğretim Üyesi Alia Amir, Keşmir'in bir bölümünün Hindistan tarafından dünyadan izole edildiğini ifade etti.

Amir, 6 Ağustos'tan beri Hindistan'ın Keşmir halkını toplu olarak cezalandırdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sokağa çıkma yasağının yanı sıra okullar, üniversiteler kapandı. Sivil halka gıda ve sağlık hizmetlerinde sınır getirildi. Yerel politikacılar, ev hapsinde tutulmakta ve politikacılar, üniversite profesörleri, iş adamları ve insan hakları aktivistleri dahil yüzlerce kişi gözaltına alınmaktadır. Ayrıca birçoğunun öldürüldüğüne dair bölgeden haberler gelmekte. Bu temel insan hakları ihlallerinin kaldırılmasını ve Hindistan ordusunun bölgeden çekilmesini istiyoruz."

İsveç'de Cammu Keşmir protestosu

Stockholm, Hindistan, İsveç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 08:14 Kaynak: AA
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