Kuzey Akım 1 boru hattındaki "gaz sızıntısı" havadan görüntülendi - Son Dakika
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Kuzey Akım 1 boru hattındaki "gaz sızıntısı" havadan görüntülendi

27.09.2022 23:01

İsveç Denizcilik İdaresi, Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 boru hattında iki sızıntı olduğunu bildirerek gemilerin bölgeye yanaşmaması uyarısında bulundu.

İsveç Denizcilik İdaresi, Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 boru hattında iki sızıntı olduğunu bildirerek gemilerin bölgeye yanaşmaması uyarısında bulundu.

Denizcilik İdaresi Sözcüsü Fredrik Strömback, ülkesinin resmi haber ajansı TT'ye, Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 boru hattında iki sızıntı olduğunu ve bunların Danimarka adası Bornholm'un kuzeydoğusunda bulunduğunu söyledi.

Baltık Denizi'nde Rusya'dan Almanya'nın kuzey kıyılarına uzanan boru hattındaki ani basınç düşüşünden sonra gaz kaçağının keşfedildiğini aktaran Strömback, gemilerin bölgeye 5 deniz mili mesafelerini korumaları gerektiği konusunda uyardı.

Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatları gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos'ta tümüyle durdurulmuştu.

Rus yetkililer, Avrupa'ya yönelik doğal gaz sevkiyatındaki sorunların yaptırımlar nedeniyle yaşandığını öne sürerken, Avrupalı yetkililer, Rusya'nın enerji kaynaklarını bir silah olarak kullandığını iddia ediyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Denizcilik, Danimarka, İsveç, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Akım 1 boru hattındaki 'gaz sızıntısı' havadan görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzey Akım 1 boru hattındaki "gaz sızıntısı" havadan görüntülendi - Son Dakika
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