İsveç devlet televizyonu çalışanlarına TikTok kullanmayı yasakladı - Son Dakika

TikTok uygulaması bulunduranların da uygulamayı silmesi talep edilen açıklamada, TikTok'un gereğinden fazla bilgi topladığı öne sürüldü.

SVT'den yapılan açıklamada, çalışanlardan, şirket e-postalarına erişim için kullanılan kurumsal telefonlarında TikTok uygulaması bulundurmamaları istendi.

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 14:55

Kaynak: AA

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