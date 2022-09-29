İsveç: Kuzey Akım boru hatlarında gaz sızıntısı 4'e çıktı

İsveç devlet televizyonu SVT, Baltık Denizi'nde Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hattında gaz sızıntılarının 4'e çıktığını duyurdu.

İsveç Sahil Güvenlik Kurumu, yaptığı açıklamada, sızıntıların 2'sinin Danimarka, 2'sinin İsveç yakınlarında uluslararası sularda bulunduğunu belirtti.

Hyltemossa Araştırma İstasyonu, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki sızıntılardan sonra havadaki sera gazı seviyesinin yükseldiğini duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamamada, "Havada sera gazında bir yükselme var. Bunların Baltık Denizi'ndeki sızıntıdan geldiğine dair birçok kanıt bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki sızıntılar

Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 3 sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin "bölgeye yanaşmaması" uyarısı yapılmıştı.

İki ülke de sızıntıların kaza değil, kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı. AB de boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını bildirmişti.

Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatları, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos'ta durdurulmuştu.