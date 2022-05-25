İsveç devlet televizyonu YPG/PKK'nın ele başlarından Müslim ile röportaj yaptı - Son Dakika
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İsveç devlet televizyonu YPG/PKK'nın ele başlarından Müslim ile röportaj yaptı

25.05.2022 16:15
İsveç devlet televizyonu YPG/PKK'nın ele başlarından Müslim ile röportaj yaptı

İsveç devlet televizyonu SVT, terör örgütü YPG/PKK'nın ele başlarından Salih Müslim ile Suriye'nin kuzeyinde saklandığı ABD askeri üssünde röportaj yaptı.

İsveç devlet televizyonu SVT, terör örgütü YPG/ PKK'nın ele başlarından Salih Müslim ile Suriye'nin kuzeyinde saklandığı ABD askeri üssünde röportaj yaptı.
SVT'nin, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin çekincelerini dile getirdiği bir dönemde Müslim ile yaptığı röportajda, terör örgütü elebaşı İsveç'e güvendikleri yönünde açıklamalar yaptı.
İsveç devlet televizyonunun haberinde, Müslim'in, Kuzey Avrupa ülkesinin NATO üyeliği için YPG'yi asla bir terör örgütü olarak kabul etmeyeceğini, Türkiye'nin NATO üyeliği konusundaki taleplerine olumlu karşılık vermeyeceği iddiasına yer verildi.
Salih Müslim'in, muhabirin YPG'nin PKK'ya bağlı olup olmadığı yönündeki sorusuna yanıt vermek istemediği de görüldü.
İsveç devlet televizyonunun bölgede çektiği görüntülerde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın birçok yerde asılı fotoğrafları da dikkati çekti.

YORUMLAR
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MSB: 'Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.' MSB: 'Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.'
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsveç devlet televizyonu YPG/PKK'nın ele başlarından Müslim ile röportaj yaptı - Son Dakika


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