İsveç diktatörlüklere silah ihracatına devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsveç diktatörlüklere silah ihracatına devam ediyor - Son Dakika

İsveç diktatörlüklere silah ihracatına devam ediyor

6 saat önce

İsveç, askeri teçhizatları diktatörlüklere ve savaştaki ülkelere satmaya devam ediyor.

İsveç diktatörlüklere silah ihracatına devam ediyor, System.String[]

İsveç, askeri teçhizatları diktatörlüklere ve savaştaki ülkelere satmaya devam ediyor. Askeri ihracatının üçte ikisini diktatörlüklere aktaran İsveç, uyarılara aldırış etmeden 2020 yılında da silah satışlarına devam ediyor.

İsveç, askeri ihracatını 2020 yılında da arttırmaya devam ediyor. İsveç Barış ve Tahkim Derneği'ne göre silah ihracatının üçte biri sadece demokratik ülkelere satıldı. İsveç Hükümeti, 2018 yılında diktatörlere askeri teçhizat ihracatını zorlaştırmak için silah ihracat yasasını sıkılaştırdı. Dönemin hükümet partileri olan Merkez Parti ve Liberal Parti, Ocak ayında imzalanan anlaşma ile İsveç'in "Yemen çatışmasına askeri olarak katılan fakat demokratik olmayan ülkelere silah ihracatını onaylamaması" gerektiğini belirtti. Barış ve Tahkim Derneği'ne göre, yapılan askeri ihracatta alıcı ülkelerin üçte ikisi demokratik olmayan ülkelerdi. Askeri ihracat yapılan ülkeler arasında, sivil nüfusun bombalandığı Yemen'de savaşan Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da bulunuyordu.

İSVEÇ'TEN ÇİFTE STANDART

İsveç Barış ve Tahkim Derneği'nde silahsızlanma sorunlarından sorumlu Linda Akerström, "Yemen, İsveç'in insani yardımlarının önemli bir alıcısıdır" dedi. Akerström, "Barışçıl bir çözümü savunuyoruz, fakat aynı zamanda savaşan taraflara silah satıyoruz. Bu şekilde savaşa devam etmeleri için onay veriyoruz. Bu bir çifte standarttır" diye konuştu.

(ABA-DK-Y)

İhracat, Yemen, İsveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:55 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu koronavirüs çağrısı: Evlerimizde kalmaya devam edelim
Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı Son Dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Kovid-19 testi yaptıracak
İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı         
21:17
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı         
21:14
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak         
17:18
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım         
15:51
Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı         
12:31
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı         
11:45
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı         
11:10
Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir         
09:15
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı         
09:10
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti         
09:05
Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu         
09:00
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek         
00:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı         
00:22
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 01:10:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsveç diktatörlüklere silah ihracatına devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]