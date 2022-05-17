İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde NATO'ya üyelik başvuru belgesini imzaladı - Son Dakika
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İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde NATO'ya üyelik başvuru belgesini imzaladı

17.05.2022 10:27
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde NATO'ya üyelik başvuru belgesini imzaladı

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin NATO'ya üyelik başvuru belgesini imzaladı.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin NATO'ya üyelik başvuru belgesini imzaladı.

Dışişleri Bakanlığında canlı yayında NATO'ya üyelik başvurusunu imzalayan Linde, İsveç için en iyisini yaptığını söyledi.

Linde, başvuru belgesinin kısa sürede Finlandiya ile birlikte NATO'ya teslim edileceğini sözlerine ekledi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, dün, parlamentoda yapılan görüşmeler sonrasında İsveç hükümetinin NATO'ya başvuru yapma kararı aldığını açıklamıştı.

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İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, NATO'ya Üyelik Başvurusunu İmzaladığını Duyurdu İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, NATO'ya Üyelik Başvurusunu İmzaladığını Duyurdu NATO: Türkiye değerli müttefik, güvenlik endişeleri giderilmeli NATO: Türkiye değerli müttefik, güvenlik endişeleri giderilmeli
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde NATO'ya üyelik başvuru belgesini imzaladı - Son Dakika


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