İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, NATO'ya Üyelik Başvurusunu İmzaladığını Duyurdu - Son Dakika
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İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, NATO'ya Üyelik Başvurusunu İmzaladığını Duyurdu

17.05.2022 12:00
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, NATO'ya Üyelik Başvurusunu İmzaladığını Duyurdu

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, “NATO başvurumuz şu an resmi olarak imzalandı” açıklamasını yaptı.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, "NATO başvurumuz şu an resmi olarak imzalandı" açıklamasını yaptı.

İsveç Dışişleri Bakanı Linde, sosyal medya hesabında; NATO'ya üyelik için İsveç Hükümeti'nin resmi niyet mektubunu imzaladığını duyurdu. Linde, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Biraz önce İsveç Hükümeti'nin NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e yollayacağı tarihi bir niyet mektubunu imzaladım. NATO başvurumuz şu an resmi olarak imzalandı."

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Kaynak: ANKA

Mevlüt Çavuşoğlu, Medya, İsveç, Güncel, Son Dakika

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