İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde oldu
9 dakika önce
İsveç'te ailesine vakit ayıramadığı için bu hafta sonu istifa eden Dışişleri Bakanı Margot Wallström'ün yerine Ticaret Bakanı Ann Linde getirildi.
İsveç'te ailesine vakit ayıramadığı için bu hafta sonu istifa eden Dışişleri Bakanı Margot Wallström'ün yerine Ticaret Bakanı Ann Linde getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:20
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