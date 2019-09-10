Son Dakika Haberleri: İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde oldu
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İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde oldu

9 dakika önce

İsveç'te ailesine vakit ayıramadığı için bu hafta sonu istifa eden Dışişleri Bakanı Margot Wallström'ün yerine Ticaret Bakanı Ann Linde getirildi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde oldu, System.String[]

İsveç'te ailesine vakit ayıramadığı için bu hafta sonu istifa eden Dışişleri Bakanı Margot Wallström'ün yerine Ticaret Bakanı Ann Linde getirildi.

Margot Wallström, Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:20 
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