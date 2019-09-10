Son Dakika Haberleri: İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde oldu - STOCKHOLM
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İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde oldu - STOCKHOLM

6 dakika önce

İsveç'te ailesine vakit ayıramadığı için bu hafta sonu istifa eden Dışişleri Bakanı Margot Wallström'ün yerine Ticaret Bakanı Ann Linde (57) getirildi.

İsveç'te ailesine vakit ayıramadığı için bu hafta sonu istifa eden Dışişleri Bakanı Margot Wallström'ün yerine Ticaret Bakanı Ann Linde (57) getirildi.

İsveç Parlamentosunun açılışında konuşan Başbakan Stefan Löfven, Dışişleri Bakanlığına Ticaret Bakanı Linde'nin getirildiğini duyurdu.

Ticaret Bakanıyken 2017'de gittiği İran'da başörtüsü taktığı ve görüşmelere başörtüsü ile girdiği için aşırı sağcıların hedefi olan Linde, eleştirilere karşı, ev sahibi ülkenin hassasiyetlerine saygı duyulması gerektiğini dile getirmişti.

Linde, 2008'de İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir panelde, "Barış için en önemli ön koşul, İsrail'in Filistin topraklarını işgaline son vermesi." ifadelerini kullanmıştı

Linde, 2011'de de İsveç Filistin Derneği tarafından 'Yılın Filistin dostu' ödülüne layık görülmüştü.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde oldu - STOCKHOLM

Margot Wallström, Ruhsar Pekcan, İsveç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:57 Kaynak: AA
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