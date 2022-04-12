İsveç Dışişleri Bakanı Linde, Bosna Hersek'e resmi ziyarette bulundu - Son Dakika
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İsveç Dışişleri Bakanı Linde, Bosna Hersek'e resmi ziyarette bulundu

12.04.2022 16:09
İsveç Dışişleri Bakanı Linde, Bosna Hersek'e resmi ziyarette bulundu

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, resmi ziyareti çerçevesinde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, Konsey'in Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile bir araya geldi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, resmi ziyareti çerçevesinde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, Konsey'in Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile bir araya geldi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyince yapılan yazılı açıklamada, toplantıda iki ülke arasındaki üst düzey ilişkiler ve bu ilişkilerin ilerletilmesi konularının ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Bosna Hersek'in bu konudaki tutumu üzerine de konuşulduğu ve bu konuda Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB) ile aynı görüşlere sahip olduğu belirtildi.

Tarafların, Bosna Hersek'te bu yıl için planlanan seçimlerin zamanında yapılmasını görüştüğü, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin, 1 Ocak 2023'te başlayacak İsveç'in AB Dönem Başkanlığı döneminde Bosna Hersek'in AB yolunda ilerleyişine yönelik beklentilerini dile getirdikleri ifade edildi.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic, İsveçli mevkidaşı ile bir araya geldi

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ve Ann Linde, ikili görüşme sonrası basın açıklaması düzenledi.

Turkovic yaptığı açıklamada, İsveç'e geride kalan 30 yıl boyunca Bosna Hersek'e verdiği destekler için teşekkür etti.

İki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin henüz istenen seviyede olmadığının altını çizen Turkovic, toplantıda bilişim teknolojileri sektöründeki yapılabilecek iş birlikleri üzerine konuşulduğunu kaydetti.

Turkovic, "İsveçli turistlerin Bosna Hersek'e olan ilgisi arttı. Bosna Hersek bu alanda da İsveç ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyacaktır." dedi.

İsveçli Bakan Linde, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok yakın ve güçlü olduğunu ifade ederek "Bu benim son 1,5 yılda Bosna Hersek'e üçüncü ziyaretim. Bu da iki ülke ve vatandaşları arasındaki yakın ilişkilerin bir göstergesi." diye konuştu.

Linde, "İsveç, geçen ekim ayında Batı Balkanlar'da yeni bir kalkınma iş birliği stratejisini onayladı. Bunun odak noktasında demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, cinsiyet eşitliği, iklim değişikliği, ekonomik büyüme ve kalkınma konuları olacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, Ukrayna'daki savaşa da değinen Linde, Ukrayna'da binlerce kişinin öldüğünü, milyonlarcasının ülkelerini terk etmek zorunda kaldığını söyleyerek şöyle devam etti:

"Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sebepsiz, yasa dışı ve hiçbir şekilde haklı gösterilemez. Bu sebeple İsveç de diğer AB üyesi ülkeler gibi Ukrayna'nın yanındadır. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı tüm dünyada barış ve güvenliğin sorgulanmasına sebep oluyor. Bu nedenle bu saldırganlığa karşı birlik olmalıyız. Bosna Hersek'in de AB'nin ortak dış ve güvenlik politikasına uyum sağlamasını bekliyoruz."

Siyasi liderleri Bosna Hersek'in işlevselliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü baltalamaya son vermeye çağıran Linde, "Sırp Cumhuriyeti'nin yetkililerinin devlet kurumlarına geri dönmeleri ülkedeki siyasi krizin sona ermesi için çok önemli." diye konuştu.

Linde, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt???????, ABD ve İngiltere'nin Saraybosna Büyükelçileri ve Avrupa Birliği Bosna Hersek Delegasyonu Başkanı Johann Sattler ile de bir araya geldi.

Sattler, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede Bosna Hersek'teki güvenlik durumları ve ülkedeki yabancı ülkelerin büyükelçiliklerinin ülkeye toplu desteğinin ele alındığını duyurdu.

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Togo Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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