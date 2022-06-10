İsveç Dışişleri Bakanı Linde: "İsveç'in NATO süreci zaman alacak" - Son Dakika
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İsveç Dışişleri Bakanı Linde: "İsveç'in NATO süreci zaman alacak"

10.06.2022 17:30
İsveç Dışişleri Bakanı Linde: "İsveç'in NATO süreci zaman alacak"

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, İsveç'in NATO sürecinin zaman alacağını belirtti.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, İsveç'in NATO sürecinin zaman alacağını belirtti.

NATO konusunda basın açıklaması yapan Linde, haziran sonunda İspanya'da yapılacak NATO zirvesinde, İsveç'e üyelik verilmesi konusunda spekülasyon yapmak istemediğini ve NATO sürecinin ülkesi için zaman alacağını söyledi.

Süreç sonunda herkesin memnun olacağı bir sonuç çıkmasını umduğunu kaydeden Linde, "NATO süreci zaman alsa da herkesin mutlu olacağına dair bir umudum var. Bu umut bizim NATO üyesi olmamız, Türkiye'nin de endişelerini ciddiye almamız şeklinde." ifadesini kullandı.

Türkiye ile NATO görüşmelerini yapıcı olarak değerlendiren Linde, görüşmelerin kesintiye uğramayacağını umduğunu sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya, İsveç, Güncel, Son Dakika

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