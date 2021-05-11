İsveç Dışişleri Bakanı Linde, Kudüs saldırılarına tepki gösterdi: İsrail'in uyguladığı şiddet çok endişe verici - Son Dakika

Kudüs'te Filistin halkına saldıran İsrail güçlerine İsveç'ten tepki geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta İsrail güçleri ile Filistinliler arasında başlayan ve halen devam eden gerilim ve şiddete yönelik endişe duyduklarını ifade etti.

"İSRAİL'İN UYGULADIĞI ŞİDDET ÇOK ENDİŞE VERİCİ"

İhtiyatlı davranmanın İsrailli yetkililerinin özel bir sorumluluğu olduğunu ve sorunun şu anda Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları arasında görüşüldüğünü aktaran Bakan Linde, "İsrail'in uyguladığı şiddet çok endişe verici. Durumu yatıştırmak için hemen harekete geçmek önemlidir. Şiddet sona erdirilmeli ve Harem-i Şerif ile ilgili statükoya saygı gösterilmelidir. Ancak bununla birlikte İsrail makamlarının itidalli hareket etmek ve bu gerilimleri şiddetlendirmek gibi özel bir sorumluluğu var. Aynı zamanda Gazze'den İsrail'e roket atılması bir an önce durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı. Linde açıklamasında, uluslararası ve insani hukuka saygı duyulması gerektiğini de vurguladı.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde

BM SEKRETERİ DE İSRAİL'İ KINADI

Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, kutsal yerlerin statüsünü korurken saygı gösterilmesi ve İsrail'in yerleşim yerlerinin tahliyesinin yanlış olduğunun bir açıklama ile İsrail'e bildirilmesinde fayda olduğunu belirtti.

NE YAŞANDI?

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak, cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda, 205 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail polisi, bu sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı.

Mescid-i Aksa etrafındaki saldırıların ardından Hamas'ın İsrail'e roketlerle saldırı düzenlemesine İsrail savaş uçaklarıyla karşılık vermiş ve 9'u çocuk 24 sivil hayatını kaybetmişti.