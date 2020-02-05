İsveç Dışişleri Bakanı Linde: "Rusya'nın Minsk anlaşmalarındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini... - Son Dakika
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İsveç Dışişleri Bakanı Linde: "Rusya'nın Minsk anlaşmalarındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini...

39 dakika önce

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Ukrayna'nın doğusundaki krizin barış içinde çözülmesi gerektiğini belirterek, "Rusya'nın Normandiya zirvesinde alınan kararlar doğrultusunda gerekli adımları atmasını ve Minsk anlaşmalarındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Ukrayna'nın doğusundaki krizin barış içinde çözülmesi gerektiğini belirterek, " Rusya'nın Normandiya zirvesinde alınan kararlar doğrultusunda gerekli adımları atmasını ve Minsk anlaşmalarındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz." dedi.

Linde, başkent Moskova'da, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Görüşmenin ardından Linde ve Lavrov, düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ukrayna'nın doğusundaki krizin barış içinde çözülmesi gerektiğini vurgulayan Linde, "Rusya'nın Normandiya zirvesinde alınan kararlar doğrultusunda adımlar atmasını ve Minsk anlaşmalarındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz." dedi.

Linde, Baltık Denizi bölgesindeki güvenlik konusuna da değinerek, "İsveç, bu bölgedeki güvenlikle ilgili duruma önem veriyor. Bu bölgede askeri eylemlerin ihtiyatlı olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"NATO, Baltık bölgesinde kışkırtıcı eylemlerde bulunuyor"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Baltık bölgesindeki durumu değerlendirerek, "NATO, kışkırtıcı eylemlerde bulunarak, Rusya'nın sınırları yakınlarında askeri varlığını güçlendiriyor." diye konuştu.

Lavrov, Rusya'nın, ne Baltık Denizi'nde ne de kuzeyde askeri bir çözüm gerektiren herhangi bir sorun gördüğünü söyledi.

Ukrayna'nın doğusundaki krizinin çözümü konusunda gelişmelerin kaydedildiğine işaret eden Lavrov, Ukrayna'nın bazı yükümlülüklerini yerine getirmeye başladığını dile getirdi.

İsveç Dışişleri Bakanı Linde: Rusya'nın Minsk anlaşmalarındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini...

Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:10 Kaynak: AA
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