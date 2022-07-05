İsveç Dışişleri Bakanı Linde: "Üçlü muhtıraya tümüyle uyacağız"

İsveç Dışişleri Bakanı Anne Linde, "Üçlü muhtıraya tümüyle uyacağız, takip edeceğiz. Ortak mekanizmamız da olacak. Her üç ülkenin de bunun iyi bir muhtıra olduğunu görebilmesini ve Türk parlamentosunun da onaylayabileceğini hissetmesine imkan vermesini umuyorum." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Dışişleri Bakanı Anne Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile iki ülkenin İttifak'a katılım protokollerinin imzalanması töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg, katılım protokollerinin yerel parlamentolarda onay sürecinin ne kadar zaman alacağıyla ilgili soru üzerine, iki ülkenin katılım protokollerinin 30 üye ülkenin de parlamentosunda onaylanması gerektiğini, her ülkenin farklı prosedürü olduğunu ancak birçok ülkenin bunu hızlı yapacağını ifade ettiğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Müttefiklerin hızlı ve kolay bir onay süreci sağlayacağına güveniyorum. Benzer süreci yaşadığımız son örnekte parlamentolarda onay süreci 12 ay almıştı. Dolayısıyla tam olarak söyleyemem ama aylardan söz ediyoruz." diye konuştu.

" Türkiye'nin endişelerini çok ciddiye aldık"

İsveç Dışişleri Bakanı Linde de bir soru üzerine, "Gerçekten onay sürecinin hızlı olmasını umuyorum. Üçlü muhtıraya tümüyle uyacağız, takip edeceğiz. Ortak mekanizmamız da olacak. Her üç ülkenin de bunun iyi bir muhtıra olduğunu görebilmesini ve Türk parlamentosunun da onaylayabileceğini hissetmesine imkan vermesini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile müzakerelerin saygı içerisinde geçtiğini belirten Linde, "Türkiye'nin endişelerini çok ciddiye aldık." dedi.

Üye olduklarında Türkiye ile uyum içinde çalışacaklarını ifade eden Linde, sınır dışı ve iadelerin mevcut ve normal hukuki süreçlerine tabi olacağını ifade ederek bu çerçevede bu konuda çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

"Türkiye'nin endişeleriyle ilgili her konuya değindik"

Finlandiyalı Bakan Haavisto da onay sürecinin hızlı olmasını umduğunu söyledi.

Haavisto, ülkesinin Türkiye ile uzun dönemli iyi ilişkilere sahip olduğunu, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecini desteklediklerini vurguladı.

"Muhtırada Türkiye'nin endişeleriyle ilgili her konuya değindik." diyen Haavisto, bu nedenle Türkiye'nin katılımla ilgili rızasını alacaklarını umduğunu söyledi.