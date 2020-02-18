İsveç Dışişleri Balanı Linde, İdlib'deki saldırı nedeniyle Suriye'ye baskı yapılmasını istedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsveç Dışişleri Balanı Linde, İdlib'deki saldırı nedeniyle Suriye'ye baskı yapılmasını istedi - Son Dakika

İsveç Dışişleri Balanı Linde, İdlib'deki saldırı nedeniyle Suriye'ye baskı yapılmasını istedi

7 saat önce

İsveç Dışişleri Balanı Ann Linde, Suriye rejiminin İdlib'deki saldırısını dehşet verici bulurken, Avrupa Birliği'nin (AB) Şam hükümetine baskı yapmasını teklif ettiğini belirtti.

İsveç Dışişleri Balanı Linde, İdlib'deki saldırı nedeniyle Suriye'ye baskı yapılmasını istedi, System.String[]

İsveç Dışişleri Balanı Ann Linde, Suriye rejiminin İdlib'deki saldırısını dehşet verici bulurken, Avrupa Birliği'nin (AB) Şam hükümetine baskı yapmasını teklif ettiğini belirtti.


Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri bakanlarının Brüksel'de yaptıkları toplantı sonrası İsveç Dışişleri Balanı Linde, Facebook'ta bir açıklama yayımladı.

Suriye rejiminin İdlib'deki saldırısını dehşet verici bulduğunu belirten Linde, AB'nin Şam hükümetine baskı yapması gerektiği yönünde teklif verdiğini vurguladı.


Rejimim, hastaneler dahil sivil hedefleri gelişigüzel bombaladığını kaydeden Linde, "Bombalamalardan dolayı yaklaşık bir milyon insan kaçıyor. Şam üzerindeki baskıyı artırıp, ateşkes ve insani erişim talep etmeliyiz. İsveç, Suriye deki insani kriz için 35 milyon avro para ayırdı" ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği, Suriye, İdlib, İsveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:16 Kaynak: AA
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