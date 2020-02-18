İsveç'e Elfyn Evans damgası - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsveç'e Elfyn Evans damgası - Son Dakika

İsveç'e Elfyn Evans damgası

11 dakika önce

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda 2020 sezonunun ikinci yarışını Red Bull sporcusu Elfyn Evans kazandı.

İsveç'e Elfyn Evans damgası, System.String[]

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda 2020 sezonunun ikinci yarışını Red Bull sporcusu Elfyn Evans kazandı. İsveç'te geçilen 171,64 kilometresi özel olmak üzere toplam 815,47 kilometre sonunda Büyük Britanyalı pilot kariyerinin ilk birinciliğini elde etti.

Motorsporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun ikinci heyecanı İsveç'te yaşandı. 171,64 kilometresi özel olmak üzere toplam 815,47 kilometrelik toplam uzunluğa sahip 11 etaplık yarışı 1 saat 11 dakika 43 saniyede tamamlayan Red Bull sporcusu Elfyn Evans rakiplerini geride bırakarak kariyerinin ilk zaferini elde etti. İkinci sırayı 12.7 saniye geriden gelen Ott Tanak alırken Kalle Rovenpera ise Evans'ın 20.2 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı.

İsveç Ralli'si sonucunda Elfyn Evans 42 puanla pilotlar sırlamasında liderliğe oturdu. Evans'ı bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuvile ve Sebastien Ogier takip ediyor.

BÜYÜK ORGANİZASYON BİR KEZ DAHA TÜRKİYE'DE

8 yıllık bir aranın ardından 2 sezon önce Türkiye'ye geri dönen ve büyük ilgi çeken Dünya Ralli Şampiyonası bir kez daha Marmaris'te düzenlenecek. Dünya Ralli Şampiyonası'nın 10. etabına ev sahipliği yapacak Rally Turkey, 24-27 Eylül tarihleri arasında dünyanın en hızlı ve cesur pilotlarını ağırlayacak.

(İHA)

Red Bull, İsveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:00 Kaynak: İHA
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