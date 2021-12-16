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İsveç'e girişlerde, İskandinavya ve AB vatandaşlarına "aşı sertifikası" şartı getiriliyor - Son Dakika

İsveç'e girişlerde, İskandinavya ve AB vatandaşlarına "aşı sertifikası" şartı getiriliyor

16.12.2021 16:00
İsveç'e girişlerde, İskandinavya ve AB vatandaşlarına "aşı sertifikası" şartı getiriliyor

İsveç'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış nedeniyle 21 Aralık'tan itibaren ülkeye girişlerde, diğer İskandinavya ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin vatandaşlarından Kovid-19 aşı sertifikası isteneceği bildirildi.

İsveç'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış nedeniyle 21 Aralık'tan itibaren ülkeye girişlerde, diğer İskandinavya ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin vatandaşlarından Kovid-19 aşı sertifikası isteneceği bildirildi.

İsveç Sosyal İşler Bakanı Lena Hallengren, Kovid-19 nedeniyle kötüleşen durumu kontrol altına almak için bir dizi önlem almayı düşündüklerini belirtti.

Alınacak önlemlerden birinin de 21 Aralık'ta, Finlandiya, Norveç, Danimarka'nın yanı sıra AB ülkelerinden İsveç'e geleceklerin yanlarında Kovid-19 aşısı olduklarına dair sertifikaları ya da 72 saat geçerli PCR test sonuçlarını getirmeleri gerektiğini kaydetti.

İsveç'te Kovid-19 ile mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisinin başarısız olması nedeniyle 24 Aralık 2020 ile 1 Haziran 2021 arasında virüse karşı yeni tedbirler alınmıştı.

Tedbirler 29 Ekim'de de tamamen kaldırılmıştı. Salgının 4. dalgasının İsveç'te etkisini artırması nedeniyle, 8 Aralık'tan itibaren yeni tedbirler önerilerek, yetişkinlerin kalabalık yerlerden kaçınması, sosyal mesafeye uyulması ve toplu taşıma araçlarında maske takılması istenmişti.

Ülkede halihazırda, Türkiye'nin de aralarında olduğu, AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşlarından aşı sertifikası isteniyor.

Öte yandan Halk Sağlığı Enstitüsünün açıkladığı verilere göre, İsveç'te bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 221'e çıkarken, vaka sayısı da 1 milyon 242 bin 733'e yükseldi.

Ülkede 12 yaş üstü, çift doz Kovid-19 aşısı olanların oranı yüzde 80,8'i bulurken, 3. doz aşı olanların oranı da yüzde 22,3'e çıktı.

Avrupa Birliği, İskandinavya, Aralık, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsveç'e girişlerde, İskandinavya ve AB vatandaşlarına 'aşı sertifikası' şartı getiriliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsveç'e girişlerde, İskandinavya ve AB vatandaşlarına "aşı sertifikası" şartı getiriliyor - Son Dakika
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