Son Dakika Haberleri: İsveç'e rakip Elazığ'da 123 metrelik orcik yapıldı
Son Dakika Güncel İsveç'e rakip Elazığ'da 123 metrelik orcik yapıldı

İsveç'e rakip Elazığ'da 123 metrelik orcik yapıldı

1 saat önce

Guinness Rekorlar Kitabına 100 metrelik orcik ile ismini yazdıran İsveç'e rakip olan Elazığ'da, 123 metre uzunluğunda orcik yapıldı.

İsveç'e rakip Elazığ'da 123 metrelik orcik yapıldı, System.String[]

Guinness Rekorlar Kitabına 100 metrelik orcik ile ismini yazdıran İsveç'e rakip olan Elazığ'da, 123 metre uzunluğunda orcik yapıldı. Aynı zamanda Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla festival için hazırlanan 500 kilogram orcikin de Mehmetçik'e gönderileceği öğrenildi.


Elazığ'da 12-13 Ekim tarihleri arasından yapılması planlanan Orcik Festivali ve Bağbozumu Şenlikleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı iptal edildi. Ancak festival kapsamında Elazığlı ustalar tarafından Guinness Rekorlar Kitabına girebilmek için 123 metre uzunluğunda orcik yapıldı. 15 günde 25 kişilik ekip tarafından yapılan orcikte, 30 kilo ceviz, 200 kilo üzüm ve 15 kilo un kullanıldı. Festivalin iptal edilmesi nedeniyle orcik, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sergilenmeye başlandı. Orcik vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken, uzunluğuyla da İsveç'i geçti.


Orcikin yapılacak incelemenin ardından rekorlar kitabına girmesinin hedeflendiği öğrenildi. Öte yandan, festival kapsamında üretilen 500 kilogram orcikin ise Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla harekata katılan Mehmetçik'e gönderileceği bildirildi. - ELAZIĞ

Oktay Kaldırım, Elazığ, İsveç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:50 Kaynak: İHA
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