Son Dakika Haberleri: İsveç Emniyeti "Polis Günü"Nü Camide Kutladı

İsveç Emniyeti "Polis Günü"Nü Camide Kutladı

1 saat önce

İsveç'in başkenti Stockholm'de emniyet personeli Polis Günü'nü 10. kez Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Camisi'nde kutladı.

İsveç Emniyeti
İsveç'in başkenti Stockholm'de emniyet personeli Polis Günü'nü 10. kez Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Camisi'nde kutladı.

Sabah Botkyrka ilçesindeki camiye gelen polisler caminin avlusuna yerleştirdiği araçları halka tanıttı.
Polisler, vatandaşlarla tek tek ilgilenirken, İsveççe bilmeyenlere de Türkçe ve Arapça bilen teşkilat üyeleri yardımcı oldu.

Cuma hutbesinin ardından kısa bir konuşma yapan Botkyrka Emniyet Müdürü Erik Akerlund, bölgede vatandaşların güven içinde yaşaması için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, herhangi bir sıkıntısı veya sorunu olanlardan polis teşkilatlarına rahatça başvurmalarını istedi.

Akerlund, AA muhabirine yaptığı açıklamada da cami yönetiminden çok memnun olduklarını ifade etti. Akerlund, "Cami birçok sosyal problemi önlemede bize yardımcı oluyor. Biz de burada kalabalık halka hitap ederek hem onları bilgilendiriyoruz hem de gençlerin suça bulaşmasının önüne geçmek için gerekli çalışmaları beraber yapıyoruz." dedi.


Müslümanlar ve polis arasında sıcak ilişkiler kurulduğuna dikkati çeken Akerlund, "Her sene bu organizasyonu yaparak, Müslüman vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu kendilerine hissettirmeye çalışacağız." diye konuştu.


İsveç polisi ile birlikte bölgede uzun süredir uyum içinde çalıştıklarını söyleyen Fittja Ulu Cami Dernek Başkanı İsmail Okur da 10 yıldır polis gününün kutlanmasına camilerinden başlandığını söyledi. Bu konuda duyduğu memnuniyeti dile getiren Okur, "46 yıldır burada yaşıyorum. Gerçekten İsveç polisi ile bölgede iyi bir uyum yakaladık. Polis de camimizden oldukça memnun. Birçok problemi beraber çözüyoruz. Polis teşkilatı da bizi örnek cami olarak gösteriyor, bu da bizi çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:40 Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Stockholm, İsveç, Polis, Güncel
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