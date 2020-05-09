İsveç eski Halk Sağlık Genel Müdürü Giesecke:

İsveç'in eski Halk Sağlık Genel Müdür Epidemiyolog Doktoru Johan Giesecke, İsveç'in salgına karşı uyguladığı yöntem hakkında, "İsveç modeli doğru ve dünyanın en iyisi" dedi.



Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Avrupa'da İsveç'in salgına karşı izlediği yol tartışmalara neden olurken, bu kez İsveç'e destek geldi. İsveç'in eski Halk Sağlık Genel Müdür Epidemiyolog Doktoru Johan Giesecke, şu anki Halk Sağlık Genel Müdür Epidemiyolog Doktoru Anders Tengell'in korona virüs salgınına yönelik izlediği yolu doğru bulduğunu ifade etti. Giesecke, "İsveç modeli doğru ve dünyanın en iyisi" dedi.



Doktor Giesecke, yaptığı açıklamada, "Diğer ülkeler korona virüse karşı aldığı sert tedbirleri kaldırmaya başlayınca korona virüsten ölüm oranı artacak, panikleyecekler ve bizim ölüm oranına ulaşacaklar" ifadelerini kullandı.



Giesecke, İsveç'te virüsün yayılma hızının yavaşlamasından dolayı Mayıs ayı yerine Haziran ayında halkın yüzde 60'ının hastalığa yakalanacağını kaydetti. Doktor Giesecke, 1 yıl sonra bulunacak aşıyı beklemek yerine insanların hastalığa yakalanarak, bağışıklık kazanmasının daha avantajlı olduğunu savundu. Giesecke, "Bağışıklık kazanmanın en iyi yolu doğal enfeksiyona sahip olmaktır. Virüsü atlatan bir kişi hastalığa karşı aşıdan daha iyi bağışıklık kazanır" dedi.



İsveç'te toplam korona virüs vaka sayısı 25 bin 921'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 220'ye yükseldi. Öte yandan İsveç'te 22 Türk vatandaşı korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti. - STOCKHOLM