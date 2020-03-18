İsveç geçici olarak sınırlarını kapattı - Son Dakika
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İsveç geçici olarak sınırlarını kapattı

6 saat önce

İsveç yarından itibaren korona virüsüyle mücadele için sınırlarını kapatma kararı aldı.

İsveç geçici olarak sınırlarını kapattı, System.String[]

İsveç yarından itibaren korona virüsüyle mücadele için sınırlarını kapatma kararı aldı.

İsveç İçişleri Bakanı Mikael Damberg, dün akşam düzenlediği basın toplantısında sınırların geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Damberg, "Korona virüsü salgınının gerekenden daha uzun sürmemesi için gereken bir önlem" dedi. AB Bakanlar konseyi ve AB Komisyonu'ndan yapılan çağrının ardından hükümet 19 Mart Perşembe gününden itibaren İsveç'e seyahat etmeyi 30 gün boyunca geçici olarak durdurmaya karar verdi.

İSVEÇ VATANDAŞLARI ÜLKEYE DÖNEBİLİR

İsveç vatandaşları ve İsveç'te ikamet eden kişiler bu karardan etkilenmeyecek, ülkelerine dönebilecekler. Karar, AB liderlerinin video bağlantısı üzerinden yaptığı zirve sonrası verildi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel basına yaptığı açıklamada, "Felsefemiz çok basit gereksiz seyahatleri olabildiğince sınırlamak, aynı zamanda eksikleri önlemek, fakat yük taşımacılığı sürdürülecek" dedi.

(İHA)

Avrupa Birliği, İsveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:45 Kaynak: İHA

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