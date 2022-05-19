İsveç Genelkurmay Başkanı: "(NATO üyeliğinde) Sorunlar olacak, bazı sorunlar tartışılacak" - Son Dakika
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İsveç Genelkurmay Başkanı: "(NATO üyeliğinde) Sorunlar olacak, bazı sorunlar tartışılacak"

19.05.2022 22:49
İsveç Genelkurmay Başkanı: "(NATO üyeliğinde) Sorunlar olacak, bazı sorunlar tartışılacak"

İsveç Genelkurmay Başkanı Micael Byden, ülkesinin NATO üyelik sürecinde sorunlar olmasının normal karşılanması gerektiğini söyledi.

İsveç Genelkurmay Başkanı Micael Byden, ülkesinin NATO üyelik sürecinde sorunlar olmasının normal karşılanması gerektiğini söyledi.

İsveç resmi haber ajansı TT'ye konuşan Byden, genel inanışın aksine ülkesinin NATO üyelik sürecinin çok hızlı ve pürüzsüz geçeceğini hiçbir zaman düşünmediğini belirtti.

Byden, "NATO başvurumuzun yüksek hızda düz yol olacağını kim tahmin etmişse, bence çok yüksek beklentileri var. Sorunlar olacak, bazı sorunlar tartışılacak ve sonra çözmeniz gerekecek." ifadesini kullandı.

Byden, "Türk meslektaşımla daha önceden NATO toplantısında görüştük. En zor durumlarda bile birbirimizle görüşerek sorunların üstesinden gelebiliriz. Şu anda İsveç'in üyelik sürecinde karşılaştığı durumu garip karşılamıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile İsveç arasındaki NATO krizi için daha fazla yorum yapmayacağını belirten Byden, bu konuda siyasetçilerin açıklama yapmalarının daha doğru olduğunu ifade etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Genelkurmay Başkanı, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç Genelkurmay Başkanı: '(NATO üyeliğinde) Sorunlar olacak, bazı sorunlar tartışılacak' - Son Dakika


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