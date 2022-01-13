İsveç, Gotland Adası'nda askeri faaliyetlerini artırdı - Son Dakika

İsveç Silahlı Kuvvetleri, NATO ve Rusya arasında Ukrayna konusunda artan gerilim nedeniyle Baltık'ta bulunan Gotland Adası'nda askeri faaliyetleri artırdığını duyurdu.

Silahlı Kuvvetler Gotland Sözcüsü Tomas Angshammar, ülkenin resmi radyosu SR'ye, İsveç'in en büyük adası Gotland'da askeri faaliyetleri ve devriyeleri artırdıklarını söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğe dikkat çeken Angshammar, "Bir ülkenin diğerini tehdit ettiğini görüyoruz. Saldırı durumu zayıf da olsa, bu ülkeler bize yakın olduğu için önlem alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Danimarka, Baltık ülkelerine savaş uçağı ve firkateyn yolluyor

Öte yandan Danimarka, Baltık ülkelerinin egemenliğinin korunması amacıyla başlatılan NATO programı kapsamında Baltık ülkelerine ek güç yollayacağını duyurdu.

Devlet televizyonu DR'nin haberine göre, Danimarka, bu ay içinde Balkan ülkelerine destek amacıyla Peter Willemoes firkateynini ve dört F-16 savaş uçağını bölgeye sevk edecek.