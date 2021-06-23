İsveç grubu lider tamamladı

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası E Grubu'nda İsveç, üçüncü maçında karşılaştığı Polonya'yı 3-2'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla İsveç, gruptaki puanını 7'ye yükselterek E grubunu lider tamamladı.

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bulunan St. Petersburg Stadyumu'nda oynanan müsabaka golle başladı. Maçın henüz 2. dakikasında Forsberg, Polonya filelerini havalandırarak İsveç'i 1-0 öne geçirdi. 17. dakikada Polonya gole çok yaklaştı. Sağ taraftan kullanılan kornerde Lewandowski'nin kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topa yeniden kafa vuruşunu yapan Polonyalı yıldız, direği yine geçemedi. 59. dakikada Forsberg, farkı 2'ye çıkarırken, bu golün ardından Lewandowski skoru 2-1'e getirdi. 84. dakikada Polonyalı golcü Lewandowski rakip fileleri yeniden havalandırarak, skoru 2-2 yaptı. 90+3'te Claesson İsveç'in 3. golünü atarak müsabakanın skorunu belirledi.

E grubunda 1 puan toplayan Polonya, bu sonuçla turnuvaya veda etmiş oldu. - İSTANBUL