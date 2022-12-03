Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kaygılarımızı giderin" sözü karşılık buldu! İsveç, PKK'lı Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kaygılarımızı giderin" sözü karşılık buldu! İsveç, PKK'lı Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti

03.12.2022 08:50

İsveç, NATO üyeliği için Türkiye'ye verdiği sözleri tutmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kaygılarımızı giderin" açıklamasından sonra İsveç, terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti.

İsveç'in NATO üyeliğine teröre destek verdikleri gerekçesi ile Türkiye karşı çıkmıştı. Üyelik için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç Başbakanı Ulf Krisstersson da "Verdiğimiz sözleri tutacağız" demişti. Bu adımlardan ilki gerçekleşti.

UÇAKLA GÖNDERDİLER

İsveç, terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti. Alınan bilgiye göre, Tat, hakkında verilen hapis cezası nedeniyle 2015'te İsveç'e giderek iltica talebinde bulundu ancak ret yanıtı aldı. Bir süre önce İsveç'te polis tarafından gözaltına alınan Tat, Mölndal'daki gözetim merkezine götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan Tat, uçakla Türkiye'ye gönderildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Mahmut Tat'ı taşıyan ve başkent Stockholm'den havalanan uçak, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi. Polisler tarafından uçaktan alınan Tat, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen Tat'ın, bu gece İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğünde gözaltında tutulacağı öğrenildi. PKK/KCK üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut Tat'ın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

"KAYGILARIMIZI GİDEREN BİR İSVEÇ İSTİYORUZ"

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye ziyarette bulunan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile yaptığı ortak basın toplantısında "İsveç kendi güvenliği için NATO üyeliğini istiyor, biz de kendi güvenlik kaygılarımızın giderilmesine destek olan bir İsveç görmek istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
İsveç, Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti İsveç, Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti Tekirdağ ve İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 11 kişi tutuklandı Tekirdağ ve İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 11 kişi tutuklandı

Türkiye, İsveç, PKK, tat, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kaygılarımızı giderin' sözü karşılık buldu! İsveç, PKK'lı Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:40 Meteoroloji 4 bölge için önemli bir uyarıda bulundu! Kar yağışı ve sağanak kapıda
09:09 Ekonomik kriz Galler'i vurdu: Evcil hayvan maması yiyen insanlar var
08:24 Kılıçdaroğlu'nun "Para yönetimini sana devredeyim" dediği iddia edilen Özgür Demirtaş, ilk kez konuştu
08:19 Sansür sebebiyle Mabel Matiz'i sahneye çıkarmadıkları söylenen GQ Türkiye'den ilk açıklama: Organizasyon kaynaklı sorun oldu, özür dileriz
08:14 Düzce beşik gibi sallanıyor! 5.9'luk depremden sonra bu sabaha da sarsıntıyla uyandılar
07:30 Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, katıldığı GQ Ödül Töreninde Karakol klibi yüzünden sansürlendi
03:00 Kocaeli'de feci kaza! Otomobil tırın altına girdi: 3'ü ağır 4 yaralı
02:48 Sakarya'da 6 adrese eş zamanlı fuhuş baskını! 7 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi
01:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kaygılarımızı giderin" sözü karşılık buldu! İsveç, PKK'lı Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti
00:15 Dünya Kupası'nda son 16 zamanı! Heyecan dolu gecenin sonunda eşleşmeler belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2022 10:11:59. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kaygılarımızı giderin" sözü karşılık buldu! İsveç, PKK'lı Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement