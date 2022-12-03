Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kaygılarımızı giderin" sözü karşılık buldu! İsveç, PKK'lı Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti

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İsveç'in NATO üyeliğine teröre destek verdikleri gerekçesi ile Türkiye karşı çıkmıştı. Üyelik için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç Başbakanı Ulf Krisstersson da "Verdiğimiz sözleri tutacağız" demişti. Bu adımlardan ilki gerçekleşti.

UÇAKLA GÖNDERDİLER

İsveç, terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti. Alınan bilgiye göre, Tat, hakkında verilen hapis cezası nedeniyle 2015'te İsveç'e giderek iltica talebinde bulundu ancak ret yanıtı aldı. Bir süre önce İsveç'te polis tarafından gözaltına alınan Tat, Mölndal'daki gözetim merkezine götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan Tat, uçakla Türkiye'ye gönderildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Mahmut Tat'ı taşıyan ve başkent Stockholm'den havalanan uçak, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi. Polisler tarafından uçaktan alınan Tat, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen Tat'ın, bu gece İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğünde gözaltında tutulacağı öğrenildi. PKK/KCK üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut Tat'ın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

"KAYGILARIMIZI GİDEREN BİR İSVEÇ İSTİYORUZ"

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye ziyarette bulunan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile yaptığı ortak basın toplantısında "İsveç kendi güvenliği için NATO üyeliğini istiyor, biz de kendi güvenlik kaygılarımızın giderilmesine destek olan bir İsveç görmek istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.