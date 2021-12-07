Antalya'dan kısa kısa - Son Dakika

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi'ndeki kaldırım yapım çalışmalarını tamamladı.

Caddede uzunluğu 1590 metre olan kaldırıma 2 bin 980 metre bordür, 3 bin 250 metrekare karayolu bordürü ve 3 bin 866 metrekare parke kullanıldı.

Ekipler engellilerin alışveriş, hastane, park ve yürüyüş yapma ihtiyaçları için izli, hissedilebilir, kanallı yolların yapım çalışmalarına devam ediyor.

İsveç heyeti Muratpaşa'da

Muratpaşa Belediyesi, İsveç Kalkınma Ajansı (SİDA) ve Lund Üniversitesi Raoul Wallenberg Enstitüsü'nden (RWI) temsilci ve araştırmacılarını ağırladı.

İsveç heyetiyle Abdullah Sevimçok Sivil Toplum Merkezi'nde toplantı yapıldı.

Toplantıda Yaşlanma Çalışmaları Derneği, Akdeniz Üniversitesinden araştırmacılar, Muratpaşa Belediyesi yetkilileri ve Yaşlı Meclisi'nden 3 temsilci katıldı.

Toplantıda, insan hakları, kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik, yaş dostu çevreler konularında gerçekleştirilen çalışmalar sunuldu.

Yaşlıların kentte yaşadığı sorunlar ve Yaşlı Meclisi'nin oluşum süreci ve çalışmaları anlatıldı.

Genç Antalya Gönüllüleri buluşmada bir araya geldi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gönüllülük esasıyla Antalyalı gençleri bir araya getirme hedefiyle yürütülen Genç Antalya Gönüllüleri programının yeni dönemi için başvuru yapan gençler, Dünya Gönüllüler Günü'nde bir araya geldi.

Genç Antalya Gönüllüleri hem belediye çalışmalarına katılacak hem de yaratıcı, yenilikçi ve sosyal içerikli projeler yürütecek.

Buluşmada Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi ile işbirliği halinde yürütülecek gönüllü programı kapsamında Gençlik Meclisi'nin 14 çalışma grubu da tanıtıldı.

Programa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Deniz Filiz, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Türker Ahmet Özay, Gençlik Meclisi Başkanı Ozan Şükrü Kayapınar, Gençlik Meclisi üyeleri ve gönüllü gençler katıldı.

Büyükşehirden kentte bulunan havuzlara bakım

Kentin farklı noktalarında bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlayan 146 havuzun izolasyon sorunlarını gidermek için çalışma başlatıldı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü, güneş ışınları ve havuz içinde kullanılan kimyasallar nedeniyle zaman içinde izolasyon özelliklerini yitiren ve ekonomik ömrünü tamamlayan süs havuzları yenileniyor.