Son Dakika Haberleri: İsveç, Hollanda'nın rakibi oldu
Son Dakika Güncel Haber

İsveç, Hollanda'nın rakibi oldu

1 saat önce

Kadınlar Dünya Kupası Çeyrek Final maçında İsveç, Almanya'yı 2-1 mağlup ederek yarı finalde Hollanda'nın rakibi oldu.

İsveç, Hollanda'nın rakibi oldu, System.String[]
Kadınlar Dünya Kupası Çeyrek Final maçında İsveç, Almanya'yı 2-1 mağlup ederek yarı finalde Hollanda'nın rakibi oldu. Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8. düzenlenen Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Almanya ile İsveç Roazhon Park'ta karşı karşı geldi. Mücadeleye etkili başlayan Almanya 16. dakikada Lina Magull 1-0 öne geçti. 22. dakikada İsveç, Sofia Jacobsson'ın golüyle ilk yarıyı 1-1 eşitlikle bitirdi. İkinci yarıya hızla başlayan İsveç, Stina Blackstenius'un fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçti. Maçın ilerleyen dakikalarında iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca İsveç adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde İsveç, Hollanda ile karşılaşacak.
(Turgay Kılıç/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:25 Kaynak: İHA
Almanya, Hollanda, İsveç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü Merkel neden titreme nöbeti geçiriyor? İşte uzmanların yanıtı Hakkari'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimiz şehit oldu Rejim güçleri, TSK'nın İdlib'deki gözlem noktasına saldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 00:04:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsveç, Hollanda'nın rakibi oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]