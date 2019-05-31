İsveç hükümeti araştırdı: Artan tecavüz vakıaları ile mülteci sayısının artışı arasında bağlantı yok
1 saat önce
İsveç hükümeti tarafından düzenlenen bir araştırma, mülteci sayısındaki artış yüzünden, “tecavüz vakalarının ülkede arttığı” yolunda kamuoyunda ortaya çıkan inancın yanlış olduğunu ortaya koydu.
İsveç
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:38
hükümeti tarafından düzenlenen bir araştırma mülteci sayısındaki artış yüzünden, "tecavüz vakıalarının ülkede arttığı" yolunda kamuoyunda ortaya çıkan inancın yanlış olduğunu ortaya koydu.
Mültecilerin ülkeye girişinin 2015 yılından sonra artmasının ardından tecavüz vakıalarının da arttığı yolunda özellikle aşırı sağ siyasetçiler ve medya haberleri üzerine İsveç hükümeti, Ulusal Suç Önleme Merkezi'nden geçen yıl konu ile ilgili bir araştırma yapmasını talep etmişti.
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