İsveç'te geçen hafta 4,7 kron (yaklaşık 8 lira) olan bir kilovatsaatlik elektrik ücreti, bu hafta 7,68 krona (yaklaşık 12 lira) yükseldi.

Başbakan Magdalena Andersson, ülkede artan elektrik fiyatlarını kışın dengelemek için hükümetin 30 milyar kronluk (yaklaşık 2,9 milyar dolar) bir bütçe hazırladığını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İsveç hükümeti yüksek elektrik fiyatlarını aşağı çekme hazırlığında - Son Dakika

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