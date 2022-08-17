İsveç hükümeti yüksek elektrik fiyatlarını aşağı çekme hazırlığında - Son Dakika
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İsveç hükümeti yüksek elektrik fiyatlarını aşağı çekme hazırlığında

17.08.2022 23:18
İsveç hükümeti yüksek elektrik fiyatlarını aşağı çekme hazırlığında

İsveç hükümeti, kış aylarında yüksek elektrik fiyatlarını aşağı çekmek için yeni bir yasa hazırladığını duyurdu.

İsveç hükümeti, kış aylarında yüksek elektrik fiyatlarını aşağı çekmek için yeni bir yasa hazırladığını duyurdu.

Başbakan Magdalena Andersson, ülkede artan elektrik fiyatlarını kışın dengelemek için hükümetin 30 milyar kronluk (yaklaşık 2,9 milyar dolar) bir bütçe hazırladığını söyledi.

Andersson, bu paranın, elektrik maliyetlerini dengelemek için İsveç Kamu Elektrik Hizmet Kuruluşuna aktarılacağını kaydetti.

Elektrik fiyatlarının artışından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tutan Andersson, "Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle yüksek enerji maliyetleri herkesi etkiliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İsveç evlerini ve İsveç endüstrisini rehin tutmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsveç'te elektrik fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı

İsveç'te geçen hafta 4,7 kron (yaklaşık 8 lira) olan bir kilovatsaatlik elektrik ücreti, bu hafta 7,68 krona (yaklaşık 12 lira) yükseldi.

Bixia Enerji Şirketi'nin analisti Jonas Sigvardsson, devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, ülkedeki elektrik fiyatı artışlarının, tüm zamanların rekorunu kırdığını söylemişti.

Sigvardsson, rekor fiyat artışlarını, Avrupa'daki gaz fiyatlarının yükselmesine bağlamıştı.

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Kaynak: AA

Rusya, İsveç, Güncel, Son Dakika

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