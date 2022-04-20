İsveç hükümeti, şiddet olaylarının arkasında yabancı ülke aktörleri olduğunu savundu - Son Dakika
Üye Girişi

İsveç hükümeti, şiddet olaylarının arkasında yabancı ülke aktörleri olduğunu savundu

20.04.2022 17:39
İsveç hükümeti, şiddet olaylarının arkasında yabancı ülke aktörleri olduğunu savundu

İsveç hükümeti, İsveç'in çeşitli şehirlerinde Paskalya tatilinde çıkan olayların arkasında yabancı ülkeler olduğunu savundu.

İsveç hükümeti, İsveç'in çeşitli şehirlerinde Paskalya tatilinde çıkan olayların arkasında yabancı ülkeler olduğunu savundu.

Adalet Bakanı Morgan Johansson, İsveç'in çeşitli şehirlerinde Paskalya tatilinde Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'a karşı gösterilerde 26 polis ve 14 göstericinin yaralanması, 20 polis aracının da yakılarak tahrip edilmesine ilişkin, Aftonbladet gazetesine açıklamada bulundu.

Johansson, olayların arkasında yabancı ülkelerin aktörlerinin bulunduğunu belirtti.

Irak ve İran gibi ülkelerin hükümetlerinin de bu olayların merkezinde olduğunu aktaran Johansson, "Paludan, İsveç'in düşmanı bir kişi. En çok İsveç'e zarar veriyor. Bunu kullanarak Orta Doğu'daki bazı aktörlerin İsveç'te gündemi belirlediğine tanık oluyoruz. İşin içinde yabancı ülke aktörleri var." ifadelerini kullandı.

Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan Paludan, Danimarka'nın çeşitli şehirlerinde 2017'den beri Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarında bulunuyor.

Paludan, geçen yıl ramazan ayı boyunca Müslüman mahalleler ve cami yakınlarında polis korumasında provokasyonlarına devam etmişti.

Paludan, Paskalya tatilinde de İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde söz konusu provokasyonlarını sürdürmüştü.

YORUMLAR
500
Kuran yakan Danimarkalı siyasetçiye tepki gösteren muhabir işinden uzaklaştırıldı Kuran yakan Danimarkalı siyasetçiye tepki gösteren muhabir işinden uzaklaştırıldı Tepki toplayan provokasyon! İsveç'in ardından Danimarka'da da Kur'an-ı Kerim yakıldı Tepki toplayan provokasyon! İsveç'in ardından Danimarka'da da Kur'an-ı Kerim yakıldı

Togo Cumhuriyeti, Paskalya, Polis, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsveç hükümeti, şiddet olaylarının arkasında yabancı ülke aktörleri olduğunu savundu - Son Dakika


Son Dakika
18:27 Ümit Özat "FETÖ'nün mimarı" diyerek Emre Belözoğlu ve Uğur Tütüneker'in ismini verdi
18:10 Rusya'da en zengin ismi, Putin'e açtı ağzını yumdu gözünü
18:04 İsmail Ok MHP'den gönderildi, İYİ Parti'ye gidip Akşener'in elini öptü, son durağı AK Parti oldu
18:00 Alexander Sörloth'a yapılan teklif dudak uçuklattı!
17:59 Tutuklanan İbrahim Haskoloğlu sessizliğini bozdu
17:45 İlber Ortaylı Ayasofya'nın kapısının tahrip edilme nedenini açıkladı: İmparator Kapısı denildiği için birileri rahatsız oldu
17:40 Burak Yılmaz yeni takımına imzayı atıyor!
17:20 26. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda haberciler yarışacak
17:07 Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme şoku! Sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçında yer alamayacak
17:00 Müge Anlı canlı yayında yanlış kişiyi aradı, ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 19:00:25. #1.13#
SON DAKİKA: İsveç hükümeti, şiddet olaylarının arkasında yabancı ülke aktörleri olduğunu savundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement