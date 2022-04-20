İsveç hükümeti, şiddet olaylarının arkasında yabancı ülke aktörleri olduğunu savundu - Son Dakika

İsveç hükümeti, İsveç'in çeşitli şehirlerinde Paskalya tatilinde çıkan olayların arkasında yabancı ülkeler olduğunu savundu.

Adalet Bakanı Morgan Johansson, İsveç'in çeşitli şehirlerinde Paskalya tatilinde Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'a karşı gösterilerde 26 polis ve 14 göstericinin yaralanması, 20 polis aracının da yakılarak tahrip edilmesine ilişkin, Aftonbladet gazetesine açıklamada bulundu.

Johansson, olayların arkasında yabancı ülkelerin aktörlerinin bulunduğunu belirtti.

Irak ve İran gibi ülkelerin hükümetlerinin de bu olayların merkezinde olduğunu aktaran Johansson, "Paludan, İsveç'in düşmanı bir kişi. En çok İsveç'e zarar veriyor. Bunu kullanarak Orta Doğu'daki bazı aktörlerin İsveç'te gündemi belirlediğine tanık oluyoruz. İşin içinde yabancı ülke aktörleri var." ifadelerini kullandı.

Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan Paludan, Danimarka'nın çeşitli şehirlerinde 2017'den beri Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarında bulunuyor.

Paludan, geçen yıl ramazan ayı boyunca Müslüman mahalleler ve cami yakınlarında polis korumasında provokasyonlarına devam etmişti.

Paludan, Paskalya tatilinde de İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde söz konusu provokasyonlarını sürdürmüştü.