İsveç'in Ankara Büyükelçiliği: "İsveç, PKK Gibi Terör Örgütlerine Hiçbir Zaman Destek Sağlamamıştır" - Son Dakika
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İsveç'in Ankara Büyükelçiliği: "İsveç, PKK Gibi Terör Örgütlerine Hiçbir Zaman Destek Sağlamamıştır"

10.06.2022 16:58
İsveç'in Ankara Büyükelçiliği: "İsveç, PKK Gibi Terör Örgütlerine Hiçbir Zaman Destek Sağlamamıştır"

İsveç’in Ankara Büyükelçiliği, “İsveç, tüm biçimleri ve tezahürleriyle teröre karşı mücadele edilmesi gerektiğine dair taahhüdüne tereddütsüz bir biçimde bağlıdır. İsveç, PKK gibi terör örgütlerine hiçbir zaman maddi ve manevi destek sağlamamıştır. İsveç, Suriye’de yaşanan krize yanıt çerçevesinde bölgesel bir stratejiye sahiptir ve söz konusu stratejinin amacı Suriye’nin her kesimindeki Suriyeli nüfusu, Suriyeli mültecileri ve Ürdün ve Lübnan gibi komşu ülkelerdeki ev sahibi toplulukları desteklemektir” açıklaması yaptı.

İsveç'in Ankara Büyükelçiliği, "İsveç, tüm biçimleri ve tezahürleriyle teröre karşı mücadele edilmesi gerektiğine dair taahhüdüne tereddütsüz bir biçimde bağlıdır. İsveç, PKK gibi terör örgütlerine hiçbir zaman maddi ve manevi destek sağlamamıştır. İsveç, Suriye'de yaşanan krize yanıt çerçevesinde bölgesel bir stratejiye sahiptir ve söz konusu stratejinin amacı Suriye'nin her kesimindeki Suriyeli nüfusu, Suriyeli mültecileri ve Ürdün ve Lübnan gibi komşu ülkelerdeki ev sahibi toplulukları desteklemektir" açıklaması yaptı.

İsveç'in Ankara Büyükelçiliği, dün NATO üyeliği tartışmalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Bir NATO üyesi olarak İsveç, NATO'nun terörle mücadele politikasına tamamen bağlı kalacak ve bu çabaların aktif bir parçası olacaktır. NATO'nun yakın bir ortağı olması nedeniyle İsveç, NATO'nun terörle mücadele konusundaki teknik çalışma gruplarına halihazırda katılmakta olup Birleşmiş Milletler, DAEŞ'e Karşı Küresel Koalisyon ve Avrupa Güvenlik ve İş birliği Teşkilatı gibi NATO'nun da dahil olduğu terörle mücadele alanındaki uluslararası çabalar kapsamında da aktif rol üstlenmektedir.

İsveç, tüm biçimleri ve tezahürleriyle teröre karşı mücadele edilmesi gerektiğine dair taahhüdüne tereddütsüz bir biçimde bağlıdır. İsveç, PKK gibi terör örgütlerine hiçbir zaman maddi ve manevi destek sağlamamıştır.

"İSVEÇ, SURİYE'DEKİ DEVLET DIŞI ASKERİ GRUPLARA TANKSAVAR İHRAÇ ETMEMİŞTİR"

İsveç'in Suriye'deki devlet-dışı askeri gruplara tanksavar silahları ihraç ettiği yönünde gerçeği yansıtmayan bazı yayınların olduğu görülmektedir. İsveç, bu tür gruplara tanksavar silahları veya farklı türde herhangi bir askeri teçhizat ihraç etmemiştir.

İsveç'in Suriye'nin kuzeydoğusundaki siyasi ve askeri yapılara mali destek verdiği yönündeki iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır. İsveç bu yapılara herhangi bir mali veya askeri destek sağlamamaktadır.

"İSVEÇ'İN SURİYE'YE YÖNELİK BÖLGESEL STRATEJİSİNİN AMACI SURİYELİ NÜFUSU VE ÜRDÜN VE LÜBNAN GİBİ KOMŞU ÜLKELERDEKİ EV SAHİBİ TOPLULUKLARI DESTEKLEMEKTİR"

İsveç, Suriye'de yaşanan krize yanıt çerçevesinde bölgesel bir stratejiye sahiptir ve söz konusu stratejinin amacı Suriye'nin her kesimindeki Suriyeli nüfusu, Suriyeli mültecileri ve Ürdün ve Lübnan gibi komşu ülkelerdeki ev sahibi toplulukları desteklemektir. 2016-2023 yıllarını kapsayan 7 yıllık bir dönemin tamamı için sağlanması öngörülen destek yaklaşık olarak 376 milyon ABD dolarına tekabül etmektedir. Söz konusu maddi kaynaklar su ve arıtım, geçim kaynakları oluşturma, eğitim, engellilerin rehabilitasyonu ve basın özgürlüğü ve sivil topluma destek gibi alanlarda sürdürülebilir yaşam koşulları yaratmayı amaçlamaktadır. İsveç, Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan siyasi veya askeri yapılara herhangi bir kaynak sağlamamaktadır."

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Kaynak: ANKA

Ankara, İsveç, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç'in Ankara Büyükelçiliği: 'İsveç, PKK Gibi Terör Örgütlerine Hiçbir Zaman Destek Sağlamamıştır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsveç'in Ankara Büyükelçiliği: "İsveç, PKK Gibi Terör Örgütlerine Hiçbir Zaman Destek Sağlamamıştır" - Son Dakika
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