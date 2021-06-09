İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Kulu'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Konya'nın Kulu ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Büyükelçi Herrström, Kulu Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.

1986 yılında İsveç'te suikast sonucu hayatını kaybeden ve ilçede adının verildiği Olof Palme aile parkını ziyaret eden Herrström, "Kulu'da İsveç vatandaşının çok fazla sayıda olduğunu biliyorum. Bu nedenle çok iyi ilişkilerimizin olduğunu biliyorum. Bu yüzden ilçeyi ziyaret edip görmek istedim. Büyükelçi olduktan sonra Ankara dışındaki ilk ziyaret yerim oldu." dedi.

Olof Palme'nin baskıya karşı hem İsveç'te hem de dünyada yaptıklarından dolayı çok büyük bir yankı ve etki uyandırdığını belirten Herrström, "Kendisinin adının böyle bir parkta yaşatılması ve bunu görmek çok büyük bir mutluluk verici. Çok önemli başbakanımızdan biriydi ve 35 yıl önce çok trajik bir şekilde öldürüldü. Tabii ki çok üzücü bir olaydı. Burada olmaktan dolayı ve bu parkı görmekten dolayı çok mutluyum." dedi.