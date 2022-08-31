İsveç'te ambulansın da olduğu yolda trafiği kesen aktivistler hakkında soruşturma - Son Dakika
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İsveç'te ambulansın da olduğu yolda trafiği kesen aktivistler hakkında soruşturma

31.08.2022 14:02
İsveç'te ambulansın da olduğu yolda trafiği kesen aktivistler hakkında soruşturma

İsveç'in başkenti Stockholm'de ambulansın da bulunduğu yoldaki trafiği kesen ve uzun süre açmayan 10 çevreci aktivist hakkında soruşturma başlatıldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de ambulansın da bulunduğu yoldaki trafiği kesen ve uzun süre açmayan 10 çevreci aktivist hakkında soruşturma başlatıldı.

Polis, söz konusu aktivistler hakkında soruşturma başlatırken savcılık da ambulansın uzun süre trafikte mahsur kalması nedeniyle bu kişiler hakkında gözaltı talebinde bulundu.

Stockholm'ün Solna ilçesinde 29 Ağustos'ta çevreci aktivistler Karolinska Hastanesi önünde otoyolu kesmişti. İki saat süren eylemde kilometrelerce kuyruk oluşmuş, içinde hasta bulunan ambulans da saatlerce yolda mahsur kalmıştı. Polisin aktivistlere müdahalesiyle trafik açılmıştı.

Çevreci aktivistler, benzin ve mazotla çalışan araçların, doğaya zarar vermelerinden dolayı İsveç'te yasaklanmasını istiyor. Aktivistler, bu konuya dikkati çekmek için her gün Stockholm'ün farklı caddelerinde trafiği engelleme eylemi yapıyor.

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Kaynak: AA

Stockholm, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç'te ambulansın da olduğu yolda trafiği kesen aktivistler hakkında soruşturma - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsveç'te ambulansın da olduğu yolda trafiği kesen aktivistler hakkında soruşturma - Son Dakika
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