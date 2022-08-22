Stockholm'de dün bulunan çantadan patlayıcı madde çıktı - Son Dakika
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Stockholm'de dün bulunan çantadan patlayıcı madde çıktı

22.08.2022 18:42
Stockholm'de dün bulunan çantadan patlayıcı madde çıktı

İsveç'in başkenti Stockholm'de dün gece bulunan çantanın içinde patlayıcı madde bulunduğu bildirildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de dün gece bulunan çantanın içinde patlayıcı madde bulunduğu bildirildi.

Stockholm Norrmalm Polisi Müdürü Erik Akerlund, yaptığı açıklamada, başkent Stockholm'ün merkezindeki Kungstragarden Meydanı'nda devam eden Kültür Festivali'nde bulunan çantanın içinde tehlikeli madde bulunduğunu belirtti.

Patlayıcı maddenin içeriğini açıklamayan Akerlund, yetkililerin patlayıcıyı incelediğini söyledi.

Akerlun, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini vurgulayarak, "Bölgede bulunanlar tarafından çekilen çok sayıda görüntü ve fotoğraf var. Bunlar inceleniyor ve soruşturma çok yönlü sürdürülüyor." ifadelerini kullandı.

Müzik etkinliklerinin yapıldığı ve 5 gündür devam eden Stockholm Kültür Festivali, İranlı pop şarkıcısı Ebrahim Hamedi'nin (Ebi) konseriyle sona erdi.

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Kaynak: AA

Stockholm, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Stockholm'de dün bulunan çantadan patlayıcı madde çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Stockholm'de dün bulunan çantadan patlayıcı madde çıktı - Son Dakika
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