İsveç'te Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırıları protesto edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan askerlerine yönelik provokasyonları protesto edildi.

İsveç'te yaşayan Azerbaycanlılar, Parlamento önünde düzenledikleri gösteride, Ermenistan'ın son saldırılarını kınadı.

Göstericiler, Ermeni askerlerin katlettiği sivil halkın fotoğraflarının bulunduğu pankart açtı.

Burada grup adına yapılan açıklamada, 12 Eylül'de Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Taşkesen, Kelbecer ve Laçın yönlerinde büyük çaplı sabotajlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin sabotaj gruplarının farklı istikametlerde Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere ve yollara mayın döşediği bildirildi.

Gösteride Ermenilerin provokasyonlarının önlenmesi için uluslararası kurumlar göreve çağrıldı.

Grup "Yurtta sulh, cihanda sulh" sloganı atarak olaysız dağıldı.

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışma

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin 12 Eylül gecesinde, Azerbaycan'ın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonu sonucu çatışmanın başladığını duyurdu.

Diplomatik temaslar sonucu, 2. Karabağ Savaşı'ndan sonraki en büyük çatışmada, Azerbaycan ile Ermenistan'ın ateşkes için anlaştığı bildirildi.

Azerbaycan 80 askerinin şehit olduğunu açıkladı. Ermenistan ise ölen Ermeni asker sayısını 207 olarak duyurdu.