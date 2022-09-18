İsveç'te Eritre vatandaşları arasında siyasi kavga - Son Dakika
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İsveç'te Eritre vatandaşları arasında siyasi kavga

18.09.2022 17:10
İsveç'te Eritre vatandaşları arasında siyasi kavga

İsveç'in başkenti Stockholm'de, iki farklı siyasi görüşten Eritre vatandaşları arasında çıkan kavgada 5 kişinin tutuklandığı bildirildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, iki farklı siyasi görüşten Eritre vatandaşları arasında çıkan kavgada 5 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Expressen gazetesinin haberine göre, Stockholm'ün Husby Mahallesi'nde, iki farklı siyasi görüşü benimseyen Eritre vatandaşlarının kavgasında 5 kişi tutuklandı, 100'den fazla kişi gözaltına alındı.

Husby Belediye Meclis Üyesi OleJörgen Persson, gazeteye yaptığı açıklamada, Eritre rejimini destekleyen bir grubun, belediyeye ait Halk Evinde eğlence düzenlemesine, karşı görüşlü grubun karşı çıkmasıyla olayların büyüdüğü bilgisini paylaştı.

Persson, sorumluluğun, belediye binasını kiraya verenlerde olduğunu söyledi.

Cumartesi akşamı meydana gelen kavgada, gerginliği önlemek için olay yerine çok sayıda polis ve güvenlik görevlisi gönderildi.

Stockholm Polis Sözcüsü Mats Eriksson da kavgada yaralanan olmadığını belirterek, "Olayları önlemek için cop ve biber gazı kullanmak zorunda kaldık, böylece kavgayı kontrol altın aldık. Bölgede durum sakin." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Stockholm, Eritre, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç'te Eritre vatandaşları arasında siyasi kavga - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsveç'te Eritre vatandaşları arasında siyasi kavga - Son Dakika
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