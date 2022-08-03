YPG/PKK yandaşları, İsveç parlamentosu önünde teröristbaşı Öcalan pankartları ile gösteri düzenlediler!

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/ PKK yandaşları tarafından gösteri düzenlendi. İsveç parlamentosunun önünde toplanan terör yandaşları, Türkiye aleyhine slogan attı ve Türk mallarının boykot edilmesini istedi.
Terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşları, örgütün sözde elebaşı Abdullah Öcalan'ın da posterini taşıdı.
İsveç'in Başkent Stockholm'de binalara, terör örgütüne ait görseller yansıtılmıştı. Terör örgütüne ait görseller arasında terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı da vardı.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusu hakkında değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekli adımların atılmaması durumunda süreci donduracaklarını söylemişti.
Öte yandan NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.
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