Öte yandan NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, İspanya 'nın başkenti Madrid 'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.

İsveç 'in başkenti Stockholm 'de terör örgütü YPG/ PKK yandaşları tarafından gösteri düzenlendi. İsveç parlamentosunun önünde toplanan terör yandaşları, Türkiye aleyhine slogan attı ve Türk mallarının boykot edilmesini istedi.

Kaynak: AA

İsveç, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › YPG/PKK yandaşları, İsveç parlamentosu önünde teröristbaşı Öcalan pankartları ile gösteri düzenlediler! - Son Dakika

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