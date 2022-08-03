YPG/PKK yandaşları, İsveç parlamentosu önünde teröristbaşı Öcalan pankartları ile gösteri düzenlediler! - Son Dakika
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YPG/PKK yandaşları, İsveç parlamentosu önünde teröristbaşı Öcalan pankartları ile gösteri düzenlediler!

03.08.2022 19:44

Madrid'de imzalanan üçlü muhtırayla birlikte terör örgütlerine destek vermemeyi ve ülkelerindeki teröristleri iade etmeyi taahhüt eden İsveç, bu konuda herhangi bir adım atmıyor. Terör örgütü yandaşlarının rahatlıkla eylem yapabildiği İsveç'te, yine benzer gösterilerden biri yapıldı. Stockholm'de toplanan insanlar, teröristbaşı Öcalan pankartları ile yürüyüş gerçekleştirdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/ PKK yandaşları tarafından gösteri düzenlendi. İsveç parlamentosunun önünde toplanan terör yandaşları, Türkiye aleyhine slogan attı ve Türk mallarının boykot edilmesini istedi.

TERÖRİST BAŞININ POSTERLERİNİ TAŞIDILAR

Terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşları, örgütün sözde elebaşı Abdullah Öcalan'ın da posterini taşıdı.

DAHA ÖNCE DE TERÖR PROPOGANDASI YAPILMIŞTI

İsveç'in Başkent Stockholm'de binalara, terör örgütüne ait görseller yansıtılmıştı. Terör örgütüne ait görseller arasında terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı da vardı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UYARMIŞTI

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusu hakkında değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekli adımların atılmaması durumunda süreci donduracaklarını söylemişti.

ÜÇLÜ MUHTIRA İMZALANMIŞTI

Öte yandan NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.

YORUMLAR
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MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi MSB: 'Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.' MSB: 'Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.'
Kaynak: AA

İsveç, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YPG/PKK yandaşları, İsveç parlamentosu önünde teröristbaşı Öcalan pankartları ile gösteri düzenlediler! - Son Dakika

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SON DAKİKA: YPG/PKK yandaşları, İsveç parlamentosu önünde teröristbaşı Öcalan pankartları ile gösteri düzenlediler! - Son Dakika
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