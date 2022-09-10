Ayrıca örgüt yandaşları yarın yapılacak genel ve yerel seçimler için PKK/YPG'yi destekleyen adaylara oy verilmesini istedi. Göstericiler terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşırken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan 'ın posterini açtı.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO Madrid Zirvesi'nde imzaladığı Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın iptal edilmesini talep eden terör yandaşları, Türkiye, Finlandiya ve İsveç aleyhinde sloganlar attı.

İsveç 'in başkenti Stockholm 'de terör örgütü YPG/ PKK yandaşları, Türkiye aleyhine gösteri yaptı. Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, Türkiye'nin, Suriye 'nin kuzeyine yapılacak olası askeri harekatının önlenmesi istendi.

Kaynak: AA

İsveç, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › NATO için Türkiye ile anlaşma imzalayan İsveç'te değişen bir şey yok! Terör örgütü PKK yandaşları sokaklara çıktı - Son Dakika

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