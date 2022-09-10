NATO için Türkiye ile anlaşma imzalayan İsveç'te değişen bir şey yok! Terör örgütü PKK yandaşları sokaklara çıktı - Son Dakika
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NATO için Türkiye ile anlaşma imzalayan İsveç'te değişen bir şey yok! Terör örgütü PKK yandaşları sokaklara çıktı

10.09.2022 16:46

NATO'ya girmek için Türkiye ile anlaşma imzalayan İsveç'in başkent Stockholm'de sokaklara çıkan terör örgütü YPG/PKK yandaşları Türkiye'nin Suriye'ye yapmayı planladığı operasyonun engellenmesini talep etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/ PKK yandaşları, Türkiye aleyhine gösteri yaptı. Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyine yapılacak olası askeri harekatının önlenmesi istendi.

Yine aynı ülke yine aynı manzara! PKK yandaşları İsveç'te bir kez daha gösteri yaptı

TÜRKİYE, FİNLANDİYA VE İSVEÇ ALEYHİNE SLOGANLAR ATTILAR

Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO Madrid Zirvesi'nde imzaladığı Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın iptal edilmesini talep eden terör yandaşları, Türkiye, Finlandiya ve İsveç aleyhinde sloganlar attı.

Yine aynı ülke yine aynı manzara! PKK yandaşları İsveç'te bir kez daha gösteri yaptı

PKK PAÇAVRALARI TAŞIDILAR

Ayrıca örgüt yandaşları yarın yapılacak genel ve yerel seçimler için PKK/YPG'yi destekleyen adaylara oy verilmesini istedi. Göstericiler terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşırken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı.

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Kaynak: AA

İsveç, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO için Türkiye ile anlaşma imzalayan İsveç'te değişen bir şey yok! Terör örgütü PKK yandaşları sokaklara çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: NATO için Türkiye ile anlaşma imzalayan İsveç'te değişen bir şey yok! Terör örgütü PKK yandaşları sokaklara çıktı - Son Dakika
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