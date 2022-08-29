İsveç'te hayvanat bahçesinde antilop tarafından boynuzlanan çalışan öldü - Son Dakika
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İsveç'te hayvanat bahçesinde antilop tarafından boynuzlanan çalışan öldü

29.08.2022 16:48
İsveç'te hayvanat bahçesinde antilop tarafından boynuzlanan çalışan öldü

İsveç'in güneybatı kesiminde yer alan hayvanat bahçesindeki bir çalışanın, büyük bir antilop tarafından boynuzlanarak öldürüldüğü bildirildi.

İsveç'in güneybatı kesiminde yer alan hayvanat bahçesindeki bir çalışanın, büyük bir antilop tarafından boynuzlanarak öldürüldüğü bildirildi.

Olay, Öland Adası'nın güneybatısındaki Öland Hayvanat Bahçesi ve Eğlence Parkı'nda pazar günü meydana geldi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, hayvanat bahçesi çalışanı, hayvanları ahırlara götürdüğü sırada dünyanın en büyük antilobu olarak bilinen Afrika Antilobu tarafından boynuzlandı.

Çalışan, olay yerinde hayatı kaybetti.

Hayvanat Bahçesi yönetimi ise hayvanat bahçesinin, bugün itibarıyla sezon için kapatıldığını duyurdu.

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Kaynak: AA

Hayvanat Bahçesi, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç'te hayvanat bahçesinde antilop tarafından boynuzlanan çalışan öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsveç'te hayvanat bahçesinde antilop tarafından boynuzlanan çalışan öldü - Son Dakika
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