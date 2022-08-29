İsveç'te hayvanat bahçesinde antilop tarafından boynuzlanan çalışan öldü

Görgü tanıklarının ifadesine göre, hayvanat bahçesi çalışanı, hayvanları ahırlara götürdüğü sırada dünyanın en büyük antilobu olarak bilinen Afrika Antilobu tarafından boynuzlandı.

İsveç 'in güneybatı kesiminde yer alan hayvanat bahçesindeki bir çalışanın, büyük bir antilop tarafından boynuzlanarak öldürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA

Hayvanat Bahçesi, İsveç, Güncel, Son Dakika

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