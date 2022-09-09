İsveç'te Türk camisine saldırı! Son 3 ayda üçüncü kez oldu - Son Dakika
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İsveç'te Türk camisine saldırı! Son 3 ayda üçüncü kez oldu

09.09.2022 18:56

İsveç'in Jönköping kentinde saldırıya uğrayan bir Türk camisinin camları kırıldı. Son 3 ayda üçüncü kez olan saldırılardan ırkçıların sorumlu olduğu düşünülüyor.

İsveç'in Jönköping kentinde Diyanet İşleri Başkanlığı İsveç Diyanet Vakfına bağlı bir Türk camisine taşlı saldırı yapıldı. Jönköping Camisi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taşlı saldırıyı cuma namazına gidince fark ettiklerini söyledi.

3 AY İÇİNDE 3. SALDIRI

Özer, "Olay, polis ve gerekli yerlere bildirildi. Bu son 3 ay içinde camimize yapılan üçüncü saldırı. Şikayetimizi yapıyoruz ama daha önce yapılan şikayetlerden bir netice alınmadığı gibi bundan da fazla ümitli değiliz." dedi. Saldırıda mutfak camının kırıldığına işaret eden Özer, ırkçılardan şüphelendiklerini kaydetti.

İsveç'te Türk camisine taşlı saldırıda bulunuldu
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Kaynak: AA

Jönköping, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç'te Türk camisine saldırı! Son 3 ayda üçüncü kez oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsveç'te Türk camisine saldırı! Son 3 ayda üçüncü kez oldu - Son Dakika
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