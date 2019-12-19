İsveç'in "kahramanı", sığınmacılara yardım eden Suriyeli Israa Abdali oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsveç'in 'kahramanı', sığınmacılara yardım eden Suriyeli Israa Abdali oldu - Son Dakika

İsveç'in "kahramanı", sığınmacılara yardım eden Suriyeli Israa Abdali oldu

6 saat önce

"İsveç'in dünyadaki kahramanı" ödülüne Suriye asıllı hemşire 28 yaşındaki Israa Abdali layık görüldü.

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" İsveç'in dünyadaki kahramanı" ödülüne Suriye asıllı hemşire 28 yaşındaki Israa Abdali layık görüldü.

Abdali, Aftonbladet gazetesi ve TV3 televizyonu tarafından düzenlenen yarışmada Suriye'deki savaş mağduru insanlara yaptığı yardımlardan dolayı en fazla oyu alan aday oldu.


Başkent Stockholm'de siyaset, sanat ve spor alanından seçkin davetlilerin katıldığı "2019 İsveçli kahramanlar" ödül töreni düzenlendi.


Törene katılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Micael Byden ve Milli Takım Teknik Direktörü Janne Andersson, 'İsveç'in dünyadaki kahramanı" dalında birinci seçilen Israa Abdali'yi tebrik etti.


Suriye'deki savaşta yaşanan insan trajedilerine kayıtsız kalmamasından dolayı ödülü kazanan Abdali, yardım kuruluşu kurduğunu ve sosyal medya aracılığı ile topladığı yardımları Suriye'ye konteynırlarla götürdüğünü vurguladı.


Suriye'deki kamplarda kalan sığınmacıların halinin içler acısı olduğunu aktaran Abdali, "Suriye'deki binlerce aile su baskını ve iklim şartları ile mücadele ediyor. Durum bilinenden daha kötü. Çadırlarını su basan aileler, ve soğuktan ölen yüzlerce çocuk var." ifadelerini kullandı.


İki yıldır kendi kurduğu yardım kuruluşu aracılığıyla olmak üzere 4 yıldır gönüllü hizmet verdiğini söyleyen Abdali, "Bu süre içinde 7 kere Suriye'ye gittim. İnsanlar hala cehennemde yaşarken ümit yok. Evleri ve okulları inşa etme şansı yok, açlık hat safhada." ifadelerini kullandı.

Stockholm, Suriye, İsveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:12 Kaynak: AA
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