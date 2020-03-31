Son Dakika › Dünya › İsveç'in koronavirüs stratejisi: Yasaklama yok, halkın sosyal sorumluğuna güveniliyor - Son Dakika Dünya
İsveç'in koronavirüs stratejisi: Yasaklama yok, halkın sosyal sorumluğuna güveniliyor
16 dakika önce
İsveç'te hükümet, sokağa çıkmaları kısıtlayan katı kurallara başvurmadan halkın sosyal sorumluğuna güvenerek koronavirüs krizinin üstesinden gelmeyi hedefliyor. Esnek bir iş kültürüne sahip olan İsveçliler kriz karşısında daha hazırlıklı
İsveç'te hükümet, sokağa çıkmaları kısıtlayan katı kurallara başvurmadan halkın sosyal sorumluğuna güvenerek koronavirüs krizinin üstesinden gelmeyi hedefliyor.
Covid-19 salgını Avrupa'yı etkisi altında alırken, çoğu ülke sokağa çıkışları ciddi ölçüde kısıtladı, İsveç Halk sağlığı yetkilileri ise halkın kendiliğinden sorumluklarını yerine getirerek gerekli tedbirleri alacağını savunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 06:44
Son Dakika Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı