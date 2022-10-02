İsveç'te yeni skandal! İran'a yönelik protestoda terör örgütü YPG/PKK paçavraları açıldı - Son Dakika
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İsveç'te yeni skandal! İran'a yönelik protestoda terör örgütü YPG/PKK paçavraları açıldı

02.10.2022 23:16

NATO'ya girmek için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'te skandal bir olay daha meydana geldi. Malmö şehrinde, İran'da başörtüsü takmadığı için gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ölümünün protesto edildiği gösteride terör örgütü YPG/PKK paçavraları açıldı.

İsveç'in Malmö kentinde, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesini protesto etmek amacıyla yapılan gösterilere terör örgütü YPG/ PKK yandaşları da katıldı. Möllevangstorget Meydanı'nda toplanan kalabalık, "Hepimiz Mahsa Emini'yiz" ve "İran'daki kadınlara özgürlük" gibi sloganlar attı.

TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞI ÖCALAN'IN POSTERİNİ AÇTILAR

Protestoya destek veren çok sayıda terör yandaşı da terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşırken, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı.

İsveç'te yeni skandal! İran'a yönelik protestoda terör örgütü YPG/PKK paçavraları açıldı

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı. İran devlet televizyonu, gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

İran, PKK, YPG, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç'te yeni skandal! İran'a yönelik protestoda terör örgütü YPG/PKK paçavraları açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsveç'te yeni skandal! İran'a yönelik protestoda terör örgütü YPG/PKK paçavraları açıldı - Son Dakika
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