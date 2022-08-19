İsveç'in güneyinde bulunan liman kenti Malmö'deki Emporia alışveriş merkezinden silah sesleri yükseldi. Yaklaşık 20 el silah sesinin duyulduğu alışveriş merkezindeki ziyaretçiler olay yerinde kaçmaya çalıştı. Bölgeye gelen polis, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de hastanedeki tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Polis ayrıca, saldırıyla bağlantılı olabileceği düşünülen 1 şüpheliyi gözaltına alırken, olayın terör şüphesi içermediği iddia edildi. Polis saldırının, çeteler arasında yaşanan rekabetten dolayı kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruyor. - MALMÖ

Kaynak: İHA

alışveriş, Malmö, İsveç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İsveç'te alışveriş merkezine silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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