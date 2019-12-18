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İsveç'in ünlü buz oteli kapılarını açıyor: Eksi 5 derecede geçirilen bir gecenin fiyatı 600 dolar
6 saat önce
İsveç'in Jukkasjarvi kentinde yer alan ünlü buz oteli "Ice Hotel", bu yıl 30. sezon için kapılarına açmaya hazırlanıyorView on euronews.
İsveç'in Jukkasjarvi kentinde yer alan ünlü buz oteli "Ice Hotel", bu yıl 30. sezon için kapılarına açmaya hazırlanıyorView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:12
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