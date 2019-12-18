İsveç'in ünlü buz oteli kapılarını açıyor: Eksi 5 derecede geçirilen bir gecenin fiyatı 600 dolar - Son Dakika
Son Dakika Dünya İsveç'in ünlü buz oteli kapılarını açıyor: Eksi 5 derecede geçirilen bir gecenin fiyatı 600 dolar - Son Dakika Dünya

İsveç'in ünlü buz oteli kapılarını açıyor: Eksi 5 derecede geçirilen bir gecenin fiyatı 600 dolar

6 saat önce

İsveç'in Jukkasjarvi kentinde yer alan ünlü buz oteli "Ice Hotel", bu yıl 30. sezon için kapılarına açmaya hazırlanıyorView on euronews.

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İsveç'in Jukkasjarvi kentinde yer alan ünlü buz oteli "Ice Hotel", bu yıl 30. sezon için kapılarına açmaya hazırlanıyorView on euronews

İsveç'in ünlü buz oteli kapılarını açıyor: Eksi 5 derecede geçirilen bir gecenin fiyatı 600 dolar

İsveç, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:12 
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