İsveç İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson Açıklaması - Son Dakika

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu ve İsveç Ticaret ve Yatırım Konseyi Business Sweden tarafından hazırlanan Türkiye ile İsveç arasındaki ticari ilişkilerin Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yaşamına sunduğu katkıları ele alan "İsveçli firmaların Türkiye'de yarattıkları değer" raporu Akaretler'deki Business Sweden binasında basına sunuldu.

Raporun tanıtım toplantısında konuşan İsveç İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson, Türkiye ve İsveç arasındaki ilişkilerin çok uzun yıllara dayandığını söyledi.

Daha Türkiye ve İsveç yokken iki ülke ilişkilerinin var olduğunu anlatan Ericson, "Osmanlı imparatorluğu ve İsveç aralarında geliştirmiş oldukları kalıcı diplomatik ilişkiler ve kalıcı diplomatik misyonlarla ilişkilerini başlattı ve 1735'ten bu yana bu ilişkiler halen devam ettirmektedir. Osmanlı imparatorluğu ile İsveç arasında ilk ticari anlaşma 1737 yılında imzalandı. İki ülke arasındaki ilişkiler son derece derin ilişkiler ve ben de İsveç hükümetini temsilen burada bulunmaktan ve Türkiye İsveç ilişkilerinde katkıda bulunmaktan mutluyum." diye konuştu.

Ericson, "İsveçli firmaların Türkiye'de yarattıkları değer" raporunu, İsveç Büyükelçiliği, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu, İsveç Ticaret ve Yatırım Konseyi Business Sweden ve Türkiye'deki İsveç Ticaret Odası'ndan oluşan "Team Sweden" tarafından hazırlandığı bilgisini paylaştı.

Peter Ericson, günümüzde İsveç'in Türkiye, Türkiye'nin de İsveç için ihracat yapılan ülkeler arasında 20'nci sırada olduğunu, aynı zamanda Türkiye'deki İsveçli şirketlerin 2014-2018 yılları arasında Gayrisafi Katma Değer'e (GSKD) sağladıkları katkının her yıl ortalama yüzde 7 arttığını söyledi. Ericson, 2019 yılında gelen yeni İsveç yatırımları sayesinde bu oranın yıllık yüzde 13,5 oranında artış göstermesini beklediklerini kaydetti.

2018 yılında Türkiye ile İsveç arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 3.1 Milyar doları bulduğunu da ifade eden Ericson, şöyle devam etti:

"İsveç ile Türkiye arasındaki politik ve ticari ilişkiler, 17'nci yüzyıla uzanıyor. Yüzyıllardır devam eden ikili ilişkilerimiz sayesinde Türkiye'deki İsveç şirketleri, yeni fabrikalara yatırım yaptı, Ar-Ge tesisleri kurdu, yerli Türk şirketleri satın aldı, ortaklıklar yaptı, ihracata katkıda bulundu ve binlerce iş fırsatı yarattı. İsveçli firmalar halen, Türk ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Dolayısıyla İsveç ve Türkiye arasındaki ilişkileri, ticaret hacmi rakamlarının çok daha ötesinde görüyoruz.

İsveçli firmaların Türkiye'de yarattıkları değer raporuyla ekonomik verilerin de ötesine geçerek, firmalarımızın Türkiye'ye sağladığı gayrisafi katma değeri ortaya koymaya çalıştık. .Rakamlar elbette Türkiye ile İsveç arasındaki işbirliğinin tam olarak hikayesini tam olarak anlatmamakta sadece bir kısmını vermekte. Dolayısıyla Ankara İsveç Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu, İsveç Ticaret ve Yatırım Konseyi ve İsveç Odası bir araya geldiler. İki ülke arasındaki ticaret ilişkilerine dair daha genel bir fikre sahip olmak ve onu daha detaylı ve ana hatlarıyla ortaya koyabilmek için çalışma yaptılar."

Türkiye ve İsveç'in çok iyi bir ticaret hacmi var"

Raporun basın tanıtımından ardından basının soruları yanıtlandı.

"Türkiye ile İsveç arasındaki ilişkilerin geleceği ile ilgili soruya, İsveç İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson, Türkiye ile İsveç arasındaki ticari hacmin verilen rakamların çok üstünde olduğunu vurguladı. Son dönemlerde tüm ülkeleri etkileyen Corona virüsü, dünyanın çeşitli bölgelerdeki çatışmaların, krizlerin ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri doğal olarak etkilediğinin altını çizen Ericson, "Tüm bunlara rağmen ekonomik ilişkileri aynı seviyede tutmak tabii ki bazen güçleşebiliyor. Ama Türkiye'de bulunan ve faaliyetlerini devam ettiren İsveçli şirketlerin Türkiye'de olmasının çok sağlam sebepleri var ve çok da iyi iş hacmine sahipler. Rakamlardan da anlaşıldığı üzere burada yatırım yapmaya ve Türk ekonomisine katkıda bulunmaya yönelik istekleri ve iradeleri var. Bu da iki ülke ilişkileri açısından son derece önemli. İki ülke ilişkilerinde kısa vadeli inişler çıkışlar olmasına rağmen uzun vadeli ilişkiler konusunda da bir hissiyata sahibiz. İlişkilerin yukarı doğru bir trend içinde olduğunu raporda da görebiliyoruz." diye konuştu.

"Türkiye ile İsveç'in ticaret hacminin geliştirmesi konusunda belirlenmiş hedefleri var mı?" şeklindeki soruya ise Ericson, şu şekilde yanıtladı:

"İsveç Ticaret ve Yatırım Konseyi Business Sweden İsveç Başkonsolosluğu ile ortak olacak şekilde bir inşaat zirvesi düzenledi. Bu zirvede Türk şirketleri için İsveç'teki inşaat alanında hangi fırsatlar sunulabilir, hangi konularda ortaklıklar yapılabilir konusu ortaya konuldu. Çünkü hali hazırda İsveç'te devam eden çok büyük ölçekli inşaat ve altyapı geliştirme projeleri devam etmekte. Türk şirketlerinin İsveç'te devam eden büyük altyapı projelerinde ihalelere katılması konusunda şans tanınıyor. Türkiye ile İsveç arasındaki ilişkiler, her tarafında faydasına olacak şekilde ilerliyor."