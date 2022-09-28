İsveç, Kuzey Akım gaz sızıntıları ile ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika
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İsveç, Kuzey Akım gaz sızıntıları ile ilgili soruşturma başlattı

28.09.2022 21:08
İsveç, Kuzey Akım gaz sızıntıları ile ilgili soruşturma başlattı

İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO), Baltık Denizi'nde Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hattında gaz sızıntılarla ilgili bir soruşturma başlattığını duyurdu.

İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO), Baltık Denizi'nde Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hattında gaz sızıntılarla ilgili bir soruşturma başlattığını duyurdu.

SEPO tarafından yapılan açıklamada, Baltık Denizi'nde Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hattındaki gaz sızıntıları nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İsveç çıkarlarına yönelik ciddi bir suç olabilir. Bunun ardında yabancı güçlerin olduğu da göz ardı edilemez. Soruşturma ağırlaştırılmış sabotaj şüphesi ile sürdürülecek." ifadesi kullanıldı.

İsveç Başbakanı Mangdalena Andersson ve Dışişleri Bakanı Ann Linde de konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Linde, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarına yönelik sabotaj şüphesini görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) cuma günü toplantıya çağırdığını söyledi.

Toplantıya hem Danimarka'nın hem de İsveç'in katılacağını aktaran Linde, şu ana kadar Rusya ile bir iletişimde bulunmadıklarını sözlerine ekledi.

Başbakan Andersson da İsveç'e doğrudan bir saldırı olmadığını ve halkı sakin olmaya davet etti.

Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında üç sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin bölgeye yanaşmaması uyarısı yapılmıştı.

İki ülke de sızıntıların kaza değil kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı.

AB de Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını bildirmişti.

Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatı, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos'ta durdurulmuştu.

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Kaynak: AA

Baltık Denizi, Danimarka, Rusya, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç, Kuzey Akım gaz sızıntıları ile ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika

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